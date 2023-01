El primer faller major de la història al cap i casal

A principi d’any, les comissions falleres comencen la tria. Borrull-Socors és la primera de la ciutat de València que tindrà un home faller major. És Raúl Puerta, un murcià que es va enamorar de la festa quan de xiquet els seus el portaren a vore falles. Fa tres anys se’n vingué a viure al “cap i casal”, i enguany serà l’ambaixador de la seua comissió.

Canvi dels estatuts

Borrull-Socors va canviar fa cinc anys els estatuts per a permetre que tant hòmens com dones pogueren optar al càrrec. Raúl considera que amb el seu nomenament s’està contribuint a “eliminar el sexisme que encara hi ha en el món faller, com a la resta de la societat". Creu que, a poc a poc, se seguirà l’exemple i finalment la Junta Central Fallera “haurà de fer el pas”, ja que el reglament, ara per ara, no contempla que un home puga ser faller major de València.

01.30 min Raúl Puerta, el primer faller major de la ciutat de València

El president de Borrull, Sebastià Marín, destaca que és “històric” i que estan “fent camí” cap a la igualtat. Abans d’ell, l'any passat Víctor Belinchón, de la falla la Marina del Port de Sagunt, al Camp de Morvedre, es va convertir en el primer faller major de tota la història de la festa.