Falleros mayores para romper estereotipos en 2022

Por primera vez en la historia, tres comisiones tendrán falleros mayores en marzo de 2022. Se trata de la falla Plaça de la Regió, de Catarroja (Valencia), la falla Barri d’Onda de Burriana (Castellón) y la falla La Marina de Puerto de Sagunto (Valencia), que rompen con la tradición de elegir a una mujer como representante de la fiesta valenciana.

El burrianense de 25 años, Vicente Llácer, lleva las Fallas en la sangre, y asegura que han sido varios años "pinchando a los presidentes", afirma. "Les decía que me gustaría un montón ser fallero mayor. Ya desde pequeño tenía ilusión por ser fallero, pero no hubo manera porque mis padres no pertenecían a ninguna, pero cuando cumplí 16 años ya entré en una comisión". Ahora verá cumplido su sueño.

La ilusión de Víctor Belinchón

El primer hombre que ejercerá de fallero mayor en Sagunto se llama Víctor Belinchón, en la falla La Marina, que obtuvo este año el primer premio de Sección Especial en el monumento grande, y lo hará acompañado por una presidenta, una presidenta infantil y una fallera mayor infantil. Una alineación poco habitual en el mundo fallero que responde, según Belinchón, a “una progresión natural” de la fiesta.

“En los tiempos que corren es raro que no hubiera pasado ya“

El cargo de fallero mayor es más representativo y no hay nada que impida a un hombre ejercer dicha función, ya que cada falla, como asociación cultural, tiene su propio régimen interno. En la Falla La Marina de Puerto de Sagunto ya fueron pioneros, con la primera presidenta de una comisión, allá por 1990.

Después de la celebración atípica de 2021, los falleros mayores esperan vivir la fiesta en marzo de 2022 siguiendo la tradición PACO ALONSO / RTVE COMUNITAT VALENCIANA

“En realidad no es romper moldes, es un hecho que tiene toda la razón de ser y en los tiempos que corren es raro que no hubiera pasado ya”, reivindica Encarna Ramiro, miembro de la comisión. “En realidad, no nos parece raro, lo que nos sorprende es que haya levantado tanto revuelo”.

“Nos sorprende que haya levantado tanto revuelo“

Víctor Belinchón ya se prepara para unos meses de intensa actividad. “La familia se lo ha tomado muy bien. No es algo nuevo: llevo años diciéndolo y este año se han alineado los astros”, asegura Belinchón, y añade que en cuanto a los gastos “al final todo el mundo se gasta dinero, la indumentaria no es barata. Los cortes de traje de fallera son mucho más caros, los metros de tela, el aderezo, etc. Llevo muchos años de fallero, tengo trajes guardados e imagino que me haré alguno, aún no lo tengo claro”.

Para algunos miembros de las comisiones, estos cargos dependen más de la ilusión que del género PACO ALONSO / RTVE COMUNITAT VALENCIANA

Estos días se ha celebrado la proclamación y más adelante será la exaltación, que tendrá que cambiar su formato y esencia. “Un grupo de trabajo se encarga de ello, no me preocupa en absoluto”, afirma Belinchón.

“Nadie nos ha dicho que no esté de acuerdo“

“Estoy contentísima”, afirma Eva María Cayuela, la presidenta de la Falla La Marina. “Siempre he dicho que, físicamente, hay que representar una figura, sea un presidente o presidenta o sea un fallero o fallera mayor, es algo normal”. Y concluye: “Hay opiniones de todo tipo, incluso en mi comisión, pero nadie nos ha dicho que no esté de acuerdo. Les veo felices”.