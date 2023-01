En un momento en el que las películas del Universo Cinematográfico Marvel cada vez despiertan menos entusiasmo, ha llegado un videojuego que ofrece una especie de Arcadia para cualquiera que se haya perdido entre las páginas de un cómic. Midnight Suns, lanzado el pasado mes de diciembre sin hacer demasiado ruido, nos permite controlar a Spider-Man, Capitana Marvel, Lobezno o Blade no solo en la arena de combate sino también cuando la lucha acaba y duermen todos bajo el mismo techo. Es un 'What if...', pero más bien un 'What if... Los Vengadores y La Patrulla X vivieran juntos y tuvieran que aliarse con los Midnight Suns, un grupo con poderes sobrenaturales'. Un poco largo para la portada de un cómic, quizás.

El personaje principal de esta aventura es Hunter, una nueva incorporación al universo Marvel de quien podemos escoger que sea hombre o mujer. En los materiales promocionales aparece como mujer, y nos parece que aporta más valor a la historia que así sea. Hunter, cazadora de demonios y en una especie de estado de suspensión desde hace 300 años, es resucitada en un lugar llamado La Abadía para combatir a una poderosísima amenaza: Lilith, su propia madre.

El personaje de Hunter ha sido creado específicamente para el juego 2K GAMES

Midnight Suns respira respeto por Marvel en cada píxel. En La Abadía se refugiarán algunos de los héroes más poderosos de su historia, que deberán aliarse para combatir a Lilith y a las fuezas de Hydra, que la han traído de vuelta. Iron Man, Doctor Extraño y Capitana Marvel lideran a los pocos superhéroes que pueden hacer frente a la amenaza, y deben ganarse la ayuda de los Midnight Suns, un grupo con poderes mágicos que casi siempre ha quedado al margen.

Los Midnight Suns: Blade, Robbie Reyes (Ghost Rider), Nico Minoru y Magik 2K GAMES

La mecánica del juego se basa en un curioso esquema 'mañana-tarde-noche' que le aporta variedad. Por la mañana se mejoran en La Abadía las habilidades de los héroes con los objetos que se hayan obtenido en la misión anterior. Por la tarde se combate en una nueva misión y por la noche Hunter socializará con el resto de héroes, con actividades que van desde tomar una copa juntos hasta ver una peli. Si la amistad con algún personaje aumenta, esto se reflejará en nuevas habilidades combinadas para ambos personajes. Las respuestas que demos en las conversaciones harán que Hunter se incline más hacia la luz o hacia la oscuridad, y también tendrán el mismo efecto las técnicas que usemos en combate.

Aunque esta mecánica cíclica pueda parecer repetitiva (y de algún modo lo es), lo cierto es que en Midnight Suns hay cientos de cosas que hacer y todo influirá en el juego. Desde ayudar a otros personajes en asuntos personales a entrenar nuestras habilidades, recoger ingredientes por los alrededores de La Abadía o charlar en un club de lectura.

Usa bien tus cartas (y dos o tres farolas) A la hora de la acción, los creadores de Midnight Suns, Firaxis Games, han trasladado la fórmula de los combates tácticos por turnos de su saga XCOM al mundo de los superhéroes, mejorando la fórmula al darle mayor flexibilidad. Tendremos que completar misiones, unas secundarias y otras que harán avanzar la historia, eligiendo un grupo de tres héroes y combatiendo contra enemigos en un escenario estático. El primer turno será para nosotros y deberemos jugar tres cartas que pueden ser de ataque, de técnica y de héroe. Las cartas de ataque generarán Heroísmo, un valor que se consumirá al usar cartas de Héroe. Al finalizar nuestro turno, el enemigo nos atacará y llegarán refuerzos para suplir las bajas. También podemos robar dos cartas por turno en caso de que no nos convenza nuestra mano. Además de jugar nuestras cartas, podemos usar el entorno para derrotar a los enemigos 2K GAMES El gran acierto de Midnight Suns es que los combates no se limitan solo a jugar bien las cartas, lo que podría echar para atrás a quienes no disfruten de los juegos de estrategia con cartas, y utiliza muy bien el entorno. Tenemos un movimiento por turno, con el que podemos empujar a un enemigo contra otro o hacer que se golpee con un elemento del escenario. Lo que ha mejorado respecto a los juegos de XCOM es que nuestro movimiento no está limitado a un número de casillas porque estas no existen. Podemos movernos a cualquier parte del escenario, pero solo las veces que esté permitido. Usar el entorno contra los enemigos será fundamental para ganar 2K GAMES También podemos gastar puntos de Heroísmo en usar esos elementos contra nuestros rivales. Por ejemplo, hacer que se les caiga encima una farola o lanzarles una roca que esté en el suelo. Esto hace que los enfrentamientos exijan una planificación y que nunca sean aburridos en un juego que necesita más de 60 horas para completarlo. Además, van ganando en complejidad a medida que nuestros héroes van mejorando sus habilidades.