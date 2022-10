Los orígenes del Universo Marvel, por primera vez de forma cronológica, en 'Biblioteca Marvel'

La Biblioteca Marvel fueron unos pequeños tomos en blanco y negro, de 160 páginas, que empezaron a publicarse en 1999 y que nos permitieron recuperar, en poco tiempo y a un precio asequible, colecciones completas de Marvel, lo que hasta entonces era imposible en España. Recuperando ese espíritu nace la nueva Biblioteca Marvel, pero esta vez en una edición a color que respeta el tamaño original. Y, por primera vez en España, esos cómics se publicarán en orden cronológico.

Su lanzamiento será el próximo 28 de diciembre, coincidiendo con el centenario de Stan Lee, el guionista que creó casi todos los grandes superhéroes de Marvel junto a míticos dibujantes como Jack Kirby y Steve Ditko.

Todo un acontecimiento para los aficionados al Universo Marvel sobre el que hemos hablado con el Editor Marvel en España, Julián Clemente: “La idea de la colección es recuperar el Universo Marvel clásico de tal manera que el lector lo pueda disfrutar como nunca se ha leído en España: con las colecciones coordinadas entre ellas, viendo cómo crece y cómo evoluciona a través de los años como un ente conectado. En España, hasta muy entrados los noventa, las colecciones de Marvel no se publicaban coordinadas, de manera que el impacto de lo que ocurría en una serie podías haberlo leído un par de años antes o llegarte dos años después, cuando en Estados Unidos lo habían leído en tiempo real”.

“Por ejemplo -continúa Clemente-, cuando termina la primera y breve serie de Hulk, el personaje pasa a formar parte del elenco de Vengadores y es allí donde se continúan sus aventuras, hasta que luego vuelve a tener serie propia. O por ejemplo, todos los personajes se fueron a las Secret Wars en los tebeos del mismo mes. Cosas así nunca se han podido leer de la misma manera que se publicaban originalmente, sino espaciadas”.

En cuanto a la cadencia, Clemente nos comenta: “Serán tres tomos cada mes, de 160 páginas cada uno. Esto no es casual. Es exactamente la misma cadencia, el mismo número de lanzamientos y el mismo número de páginas de la Biblioteca Marvel original. Costarán 12 euros cada uno. Ojalá no estuviéramos en esta endiablada situación en que el precio de las materias primas se han disparado de esta manera, y pudiéramos producir más lanzamientos en este rango de precios”.

“Además –concluye Clemente-, hemos añadido un invento que nos encanta, que hace Sergio Aguirre y que queda genial: La Era Marvel de los Cómics . Se trata de las dos últimas páginas de cada tomo, en que verás los seis o siete tebeos que se incluyen en su contexto histórico. Mira, en el primer tomo le echas un vistazo y descubres que el primer número de Los 4 Fantásticos salió a la venta apenas unos días antes de que se empezara a construir el Muro de Berlín . Es un dato fascinante, y está al alcance de la mano de cualquiera, pero nosotros lo que hacemos es colocar todo en una cronología que relacione unas cosas con otras. Y claro, de ahí llegamos al que es el lema de la línea: "No sólo es un cómic, es una máquina del tiempo".

“Siempre cuento que, por ejemplo, en el correo de lectores de Spider-Man se debatió durante meses si Peter Parker debía ir a la guerra de Vietnam –añade el editor-. Los lectores escribieron, dieron su opinión, a favor y en contra, y al cabo de bastantes meses, Stan Lee explicó por qué había decidido que no fuera. El objetivo es que, cuando leas un cómic en la Biblioteca Marvel, tengas todo lo que tenían los lectores en aquel momento, lo leas como se leyó en aquel momento y, en definitiva, te sumerjas en La Era Marvel de los Cómics como nunca se ha hecho”.

Otra gran novedad es que estos tomos incluirán cosas que nunca se han podido leer en España: “ Vamos a ofrecer las secciones originales de correo de lectores, boletines informativos originales, etc. -afirma Clemente-. Son secciones muy importantes, que contribuyeron a que Marvel se diferenciara del resto y construyeron la sensación de comunidad alrededor de sus series, pero nunca se han publicado de manera sistemática en España. Nos quedábamos solo con los tebeos, pero en esas secciones se contaban cosas importantísimas”.

“ Se recuperaban de manera sistemática cómics que estaban fuera del alcance de la masa lectora desde hacía décadas –continúa-. En aquel entonces, ese proceso sistemático todavía no se había iniciado en Estados Unidos, como luego lo haría de manera muy enérgica. Biblioteca Marvel sirvió entonces de modelo a seguir a nivel global. En Marvel y fuera de Marvel había gente que contaba lo fascinada que estaba con el proyecto. ¡No se creían que en un lugar como España se estuviera recuperando todo Marvel, cuando ellos todavía no lo hacían!, Hay, de hecho, materiales de Biblioteca Marvel que nutrieron algunas reediciones en Estados Unidos de aquel entonces, los llamados Essential”.

“En España ha ocurrido otro tanto con nuestros Marvel Gold, pero nunca se habían abordado los clásicos desde esta perspectiva –añade el editor-. Nosotros éramos conscientes de que, cuando Alejandro M. Viturtia creó la Biblioteca Marvel original en 1999 fue algo no solo verdaderamente valiente, que de hecho tuvo voces en contra dentro de la propia editorial que entonces publicaba Marvel en España, sino también algo revolucionario, que lo cambió todo ”.

Esta edición es como asistir al origen del Universo Marvel, como hicieron los lectores de 1961, cuando apareció el primer número de Los 4 Fantásticos. Preguntamos a Clemente si esto ya se ha hecho en otros países: “Las recopilaciones de cómics clásicos han ido mejorando mucho en los años. Realmente, vivimos en una edad dorada a este respecto. Hay experiencias globales de recuperación de clásicos en los países más importantes, como Italia, Francia, etc. También hay un coleccionable que se ha exportado a varios países, Super Eroi Classic, que se suele publicar ligado a algún periódico, y que en algunos lugares, como Brasil, supone la primera vez que algunos de estos cómics se ven a color”.

La colección comenzará el 28 de diciembre, centenario de Stan Lee

Preguntamos a Clemente por qué han decidido publicar la Biblioteca Marvel el 28 de diciembre, coincidiendo con el centenario de Stan Lee: “Le dimos muchas vueltas a la fecha correcta de lanzamiento. Llevamos pensando en recuperar la Biblioteca Marvel desde hace muchos años. El primer impulso fue lanzarla en enero de 2019, coincidiendo con el vigésimo aniversario del lanzamiento de la Biblioteca Marvel original. Pero entonces había varios impedimentos fundamentales. El más importante es que todavía no habíamos avanzado lo suficiente con algunas series en Marvel Gold, y daba mucho miedo y respeto enviar el mensaje equivocado: que alguien que estuviera leyendo esas series en Marvel Gold pensara que se iba a quedar colgado. Eso no ocurrirá. Marvel Gold es uno de nuestros mayores éxitos. Va a seguir hasta cumplir su ciclo. Ahora creo que eso está completamente claro y asentado, pero entonces no estaba tan claro quizás. Con todo, seguíamos pensando que hacía falta otro formato, un formato que enfocara las cosas de otra manera”.

“La segunda razón –añade Clemente-, es que, apenas unos años antes, se había tomado la decisión de cerrar la Biblioteca Marvel original. Siempre pensé que aquel cierre fue el mayor error que se tomó no sólo en la historia de Panini, sino de Marvel en España, pero había personas en la editorial que quizás no conocían en profundidad la historia de nuestro mercado, y la importancia de algo como Biblioteca Marvel, y por eso había que ser prudente”.

“Al final –continúa-, dejamos correr la opción del 2019… y entonces llegó la pandemia, y con ella llegó la visión de un nuevo paradigma de mercado, donde no todo fuera tapa dura, sino que hubiera espacio para formatos más populares. Fue entonces cuando lanzamos Marvel Premiere, que son recopilaciones de material moderno de comercialidad total en tapa blanda y precio muy ajustado, y ese fue un revulsivo. Hasta entonces, le dábamos vueltas al concepto de Biblioteca Marvel y asumíamos que tendría que ser en tapa dura, porque sencillamente no se contemplaba lo contrario, y porque años atrás había habido un rechazo en el mercado a la tapa blanda”.

“Pero Marvel Premiere cambió las cosas: nos liberó muchísimo –confiesa el editor-. Un día me desperté pensando: "¿Cómo tiene que ser la nueva Biblioteca Marvel para que tenga todo lo bueno que tenía la Biblioteca Marvel original y ninguna de sus limitaciones?" Y la respuesta obvia fue: tiene que ser en tapa blanda, costase lo que costase. Se lo dije a Alejandro y no lo dudó ni por un momento: “Sí, tiene que ser en tapa blanda”. ¡¡Y me puse a dar saltos!! Lo último fue determinar la fecha. Estábamos ya esperando a la ventana de 2024, por los 25 años de la BM original, pero un buen día, hará algo más de un año, caímos en que el 28 de diciembre de 2022 se cumplía el centenario del nacimiento de Stan Lee. Y es así como pasó todo”.