Algunos mensajes que circulan en redes utilizan de forma errónea fotografías del futbolista Azadani para ilustrar la noticia de una ejecución no relacionada, la de Majid Reza Rahnavard, un joven iraní condenado a muerte y ajusticiado por el régimen en Mashad el 12 de diciembre, como te contaron nuestros compañeros del Canal 24 Horas de RTVE. Medios internacionales como la agencia de noticias AFP y la cadena de radiotelevisión británica BBC y organizaciones como Amnistía Internacional han informado sobre la ejecución de este joven de 23 años.

El origen de los mensajes falsos sobre la condena impuesta a Azadani está en un mensaje de la Unión Global de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) que no dice que haya sido condenado a la pena capital. “FIFPRO está conmocionada y asqueada por los informes de que el futbolista profesional Amir Nasr Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán”, señala el tuit. Tras ese mensaje, diferentes usuarios de redes y páginas web interpretaron erróneamente que el futbolista ya estaba condenado a la pena de muerte.

“FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.



We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph“