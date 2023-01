El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reconocido este jueves que el PSOE y Unidas Podemos han acercado posturas en las últimas semanas para desencallar la Ley de Vivienda, que se encuentra en tramitación parlamentaria desde comienzos de 2022, si bien ha señalado que aún persisten las diferencias en la regulación del precio de los alquileres.

"Ha habido acercamientos en las últimas semanas, pero es verdad que falta un elemento que para nosotros es muy importante: que la regulación del precio de los alquileres en las zonas tensionadas, donde las subidas son inasumibles, sea eficaz", ha dicho en una entrevista en Las Mañanas de RNE, donde se ha mostrado convencido de que se pondrá superar ese escollo para que haya un acuerdo "en las próximas semanas".

La Ley de Vivienda, la primera en la historia de la democracia, fue aprobada por el Consejo de Ministros en febrero de 2022 y ya entonces se preveía una tramitación complicada. Un año después, la norma sigue en el Congreso y con la regulación del precio de los alquileres en el punto de mira (el principal problema desde prácticamente el inicio de la legislatura). El texto contempla la limitación de rentas para las personas jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas en las zonas que los gobiernos regionales declaren tensionadas, si bien desde la parte morada del Ejecutivo quieren ir más allá.

"Es un asunto técnico y complejo, pero es fundamental. Si hay una regulación de los precios tiene que ser eficaz, si no la ley va a ser papel mojado", ha insistido el portavoz de Unidas Podemos, quien ha reconocido que "han trabajado muy duro" para que esta norma salga adelante y se "garantice el derecho a la vivienda" en España.

En su opinión, "la mayoría democrática del Congreso" debe actuar con el fin de que no acabe la legislatura "con el CGPJ secuestrado" y ha insistido en hacerlo "con una reforma de la ley para que se pueda renovar el Consejo con mayoría absoluta en el Congreso".

Así, ha tildado de "trampa" la propuesta de los populares para cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, que fue registrada en el Congreso este martes. "Hablar del fondo, cuando a ellos el fondo les importa un comino, es una excusa más para seguir bloqueando el Poder Judicial ", ha señalado el portavoz de UP, quien prefiere que la atención siga puesta en qué puede hacer la mayoría parlamentaria para evitar el bloqueo.

Compara la Ley del 'solo sí es sí' con la de violencia machista de 2004

Respecto a la Ley de Libertad Sexual ya en vigor, conocida también como ley del 'solo sí es sí', Echenique espera que "dentro de unos años el conjunto de la judicatura habrá entendido cómo se debe aplicar el criterio del consentimiento" que es el eje de esa norma, al igual que, según ha expuesto, pasó un tiempo hasta que se aplicó correctamente la Ley de Violencia de Género de 2004. "Hoy nadie duda de que es una buena ley", ha dicho.

Y, en clave electoral, ha instado a la unidad de los partidos de izquierda: "Sería un error grave que alguien estuviera pensando en que no vayamos juntos". No obstante, sobre que esa unidad la encabece la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha indicado que ella "no ha dado ese paso todavía", por lo que su partido, Podemos, está "a la espera".