La pobreza alcanza a un tercio de los menores de 18 años tras la pandemia

*Sobre esta información

El informe de la Plataforma de Infancia España utiliza el índice AROPE 2020 para poder comparar los datos desde 2008. El índice AROPE 2021 introdujo cambios, principalmente, en los ítem de la carencia material. Se elimina la posesión de televisión, teléfono y lavadora y se introduce no poder sustituir muebles viejos o estropeados; no poder sustituir la ropa estropeada; no tener dos pares de zapatos en buenas condiciones; no poder salir a comer o tomar algo con familiares y amigos al menos una vez al mes; no poder gastarse dinero en sí mismo y no tener conexión a internet. Se mantiene tener coche, no poder ir de vacaciones, no poder comer carne o pescado al menos cada dos días, no poder tener la vivienda a una temperatura adecuada, no tener capacidad de afrontar gastos imprevistos o fallar en algunos pagos comprometidos. Se considera carencia material severa tener limitaciones en 7 de los 13 ítem.