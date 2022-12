La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha acusado al PP de "deslegitimar" los tres poderes del Estado y ha dicho que como "demócrata" no quiere imaginar qué ocurriría si el Tribunal Constitucional frena la tramitación parlamentaria de reforma de elección de sus magistrados. A su juicio, lo que ocurre con el Partido Popular es que "no respeta la soberanía popular"

Además, en una rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE, la también ministra de Educación ha marcado distancias con Unidas Podemos, que en boca de su portavoz, Alejandra Jacinto, ha comentado que las Mesas del Congreso y del Senado cuentan con "elementos jurídicos suficientes" como para no tener que atender una resolución del Constitucional en este sentido.

"El PSOE ha dado muestras de nuestro respeto a la separación de poderes, siempre hemos sido respetuosos con la Justicia. Pero no me ponga en un escenario que todavía no se ha planteado porque no me lo quiero llegar a imaginar", ha respondido preguntada sobre la postura de sus socios del Gobierno de coalición.

La portavoz del PSOE ha rechazado en varias ocasiones pronunciarse sobre qué haría su partido si el pleno del Tribunal Constitucional, que se reúne este lunes, acaba admitiendo a trámite las medidas cautelarísimas presentadas por el PP y frena la tramitación parlamentaria para reformar la elección de los magistrados de este alto tribunal, pendiente de aprobación definitiva en el Senado. "Como demócrata no quiero ni puedo imaginarme ese escenario, no lo contemplo", ha declarado.

01.19 min Feijóo acusa al Gobierno de "presionar" al Constitucional y el PSOE a los 'populares' de "deslegitimar" los poderes del Estado

La mayor parte del tiempo lo ha empleado en cargar contra el PP, al que ha acusado de haber "deslegitimado" al Gobierno de Pedro Sánchez y al Poder Judicial, "al llevar cuatro años bloqueando su renovación", y de estar ahora "pretendiendo deslegitimar al Congreso y al Senado".