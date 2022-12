Armengol i Puig firmen la Declaració de València i reivindiquen la 'via mediterrània'

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, han firmat avui la Declaració de València. Aquesta signatura posat punt i final avui a la II Cimera Illes Balears-Comunitat Valenciana. La trobada, que s'ha celebrat a València, ha servit per reforçar els llaços i les estratègies entre ambdós territoris, i per donar continuïtat als compromisos acordats en el marc de la primera cimera.

La presidenta ha defensat el valor de la cooperació lleial i el diàleg per construir solucions per a la ciutadania i enfortir un Estat més divers i plural: “En aquests temps en què sembla que alguns viuen només de la crispació i les polèmiques estèrils, aquí, a València, a la Mediterrània, el diàleg s’imposa al renou”, ha dit.

Resposta social a la pandèmia

En aquest sentit, la presidenta Armengol ha recordat els acords per donar una resposta social a la pandèmia, que ara es renoven amb noves mesures per fer front a “l’hivern dels preus”. També ha destacat que la col·laboració amb la Comunitat Valenciana contribueix al fet que ambdues societats es facin escoltar per a l’impuls en qüestions com la descentralització de l’Estat, la dotació de més recursos per finançar competències clau i la generació d’inversions transformadores.