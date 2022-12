La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha asegurado que la condena a seis años de prisión que le impuso este martes un tribunal oral tiene su origen en una "mafia judicial paraestatal" y reiteredo su inocencia en este proceso por irregularidades en la concesión de obras viales. Además, ha confirmado que no será "candidata a nada" en las elecciones de 2023.

En una intervención telemática desde su despacho en el Senado, minutos después de conocerse el veredicto, Fernández ha aseverado nuevamente que la condena en su contra, la cual ha asegurado que apelará, ya "estaba escrita". "La idea era condenarme como finalmente lo hicieron", ha indicado Fernández.

La vicepresidenta no será "candidata a nada" en 2023

La vicepresidenta ha confirmado este martes que no será "candidata a nada" en las elecciones de 2023. "No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre de 2015 (cuando empezó el Gobierno de Mauricio Macri), a mi casa, a la misma casa de donde salí el 25 de mayo de 2003 para acompañar al que fuera mi compañero", el ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), ha dicho la también expresidenta.

Pese a la expectación generada en los últimos meses, Fernández de Kirchner ha asegurado que no se presentará a nada durante 2023, momentos después de que se conociera su condena.

"No voy a someter a la fuerza política que me dio dos veces el honor de ser presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral", ha explicado Fernández como motivación para no presentarse a las elecciones de 2023 y recordó que todos los cargos a los que accedió en su carrera política fueron "siempre por el voto popular".