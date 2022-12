Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) han reelegido este lunes por consenso al ministro de Finanzas de Irlanda, Paschal Donohoe, como presidente de este foro para un nuevo mandato de dos años y medio a partir del próximo 13 de enero.

"Desde otoño de 2021, el Eurogrupo ha estado al frente para evaluar y analizar el impacto de los precios de la energía y la inflación en la economía de la eurozona. Ahora que he sido reelegido, mi primera prioridad será reforzar la coordinación", ha dicho Donohoe en un comunicado, agradeciendo a sus homólogos la renovada confianza.

El ministro irlandés, que preside el Eurogrupo desde julio de 2020, era el único candidato para el cargo y su elección dejará a Irlanda en la inusual situación de tener dos representantes en el foro que reúne a los ministros económicos de los países del euro.

“Privileged to have been elected for a second term as President of the Eurogroup.



Very grateful for the confidence that euro area ministers have put in me and looking forward to working together for another #Eurogroup term.



Press release: https://t.co/5NkrL6RO77 pic.twitter.com/IdwF2gI4I2“