La psoriasis es una dolencia crónica que afecta a más de un millón de personas en España, en torno al 2,3% de la población. Se trata de una enfermedad inflamatoria del sistema inmunitario cuya manifestación habitual son las lesiones cutáneas, aunque cerca del 30% de los afectados desarrolla también artritis psoriásica, que produce graves dolores en las articulaciones que complican el desarrollo de la vida cotidiana.

Al ser una enfermedad que influye en el aspecto físico o incapacita para la realización de ciertas tareas, la psoriasis tiene además un componente psicológico que es necesario tener en cuenta. También tiene un importante factor genético por lo que, aunque no es hereditaria, sí es habitual que aparezcan casos en la misma familia.

Afortunadamente, el desarrollo y comercialización de nuevos medicamentos ha mejorado notablemente la situación de estos pacientes y cada día son más las opciones que existen para amortiguar sus efectos. Lo que hace unos años era una dolencia para toda la vida es, desde hace aproximadamente una década, una enfermedad tratable y, en la mayoría de los casos, con buenos resultados, gracias a los tratamientos biológicos.

Son proteínas similares a las humanas y producidas por técnicas de biotecnología que actúan sobre la inflamación de las articulaciones y de la piel, corrigiendo la respuesta inmunológica que provoca los síntomas de esta enfermedad.

Esta misma semana, el Ministerio de Sanidad ha dado luz verde al uso y comercialización de Bimzelx (bimekizumab), un inhibidor dual y selectivo para la psoriasis en placas que es el primero de su clase que se aprueba en España y en toda la Unión Europea. Es un tratamiento de uso hospitalario -es decir, que solo se dispensa en los servicios de farmacia de los hospitales y bajo prescripción del especialista- y que se administra inicialmente de forma mensual y, posteriormente, cada dos meses, lo que también supone una mayor comodidad para el paciente.

El médico de familia es el encargado de diagnosticar inicialmente la enfermedad y, si es de carácter moderado grave, deberá derivar al paciente al especialista. Los primeros tratamientos son tópicos y, si el efecto no es el deseado, se emplean otros como la fototerapia y tratamientos sistémicos -orales, intravenosos-, con la particularidad de que no hay un remedio que sea efectivo para todos los pacientes.

Santiago Alfonso , director de Acción Psoriasis -una ONG que trabaja para visibilizar este dolencia- asegura que un 27% de los pacientes "no hace nada por su enfermedad , muchos de ellos se resignaron a que es algo para toda la vida y están fuera del sistema sanitario". Por eso, desde la asociación hacen un llamamiento para que acudan al médico y puedan ser tratados, ya que la eficacia en los resultados va en aumento.

Daños irrecuperables

Montse Giner, vicepresidenta de Acción Psoriasis, comenzó a padecer la enfermedad hace 14 años, aunque en su caso la primera manifestación no fueron las manchas en la piel, como suele ser habitual, sino que empezó con fuertes dolores en manos, pies y en la zona lumbar. Esto dificultó notablemente el diagnóstico, que tardó varios meses.

"Tenía un trabajo en el que viajaba mucho, tenía muchas responsabilidades y pensaba que era el estrés o algo así", cuenta. Hasta que finalmente le diagnosticaron artritis psoriásica y comenzó los tratamientos pero el daño en las articulaciones ya fue en parte irrecuperable.

"Cuando te diagnostican una enfermedad crónica tienes que hacer un duelo de las cosas que te pasan, ser muy resiliente si tienes secuelas físicas e intentar tirar para adelante. Lo que nosotros siempre decimos: aceptar la enfermedad, que nunca es resignarse sino intentar que la vida que tienes ahora sea lo mejor posible", apunta.

Montse tuvo que dejar el trabajo y tiene incapacidad laboral. "Me afectó muchísimo, pero con el tiempo vas conociendo tu cuerpo, cómo reacciona y lo vas llevando de la mejor manera posible", añade la vicepresidenta de Acción Psoriasis.

Una fase inicial en la que ahora se encuentra Carmen Ciborro, diseñadora de moda de 47 años, quien apenas lleva unos meses diagnosticada de psoriasis. "Estuve dos años yendo a la doctora de familia, porque encontraba muy mal, muy cansada y me decía que era lumbago o una tendinitis. Pero este año me mandó a Medicina Interna y después de varias pruebas me dijeron que tenía una artritis psoriásica", cuenta.

En su caso, aún están intentando dar con el tratamiento que le alivie por completo pero asegura que "hay días que no puedo ni coger una aguja y en mi trabajo eso es fundamental. Ahora estoy un poco desubicada", reconoce la diseñadora.