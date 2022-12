Para Erno Rubik, el cubo no es tan sólo un juego, sino un cebo para la concentración, la curiosidad, el sentido lúdico y el desafío. Todo el proceso lo recoge en su libro Cubo. El rompecabezas que somos todos. Le entrevistamos en su casa de España, en un lugar en la costa mediterránea donde pasa temporadas. Nos encontramos con un hombre casi octogenario, hijo de un ingeniero aeronáutico y de una concertista de piano, un genio que derrocha brillantez y al que muchos consideran una auténtica leyenda.

“Creo que nos hemos vuelto muy poderosos, y apenas sabemos cómo usar nuestro poder”. Es lo que ve Erno Rubik desde la atalaya de los casi 50 años que han pasado desde que creó la quintaesencia de los rompecabezas que llevan su nombre. Todavía hoy es un desafío para niños, jóvenes y adultos de todos los géneros y de todas las nacionalidades. Es una de las pruebas para entrar en la primera universidad del mundo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT.

Pregunta.- Su cubo marca la frontera entre el mundo analógico y el digital.

Respuesta.- Una de las razones para escribir mi libro fue que era un modo de hacer un resumen de mis ideas: cómo recorrer un largo camino esperando entender más al final sobre qué pasó, sobre uno mismo… y sobre el mundo.

Muchos se han interesado por el cubo. Empezando por los matemáticos. Hicieron falta más de 30 años para encontrar la manera más rápida de resolver el cubo, probando que son suficientes veinte movimientos –los llegaron a llamar los números de Dios- para ir de una posición a otra, lo que en sentido común significa resolverlo. Se necesita paciencia, esfuerzo y sabiduría para resolver el desafío.

P.- Usted comienza su libro planteando que nuestras vidas son un rompecabezas y que hay que enamorarse del proceso de buscar ideas que resuelvan nuestros problemas. Cuando salió su cubo se consideró demasiado difícil. La obra de un catedrático de Geometría Descriptiva y Ciencias Aplicadas. Pero su libro refleja una aproximación renacentista a la vida.

R.- Yo era profesor de Diseño en la universidad de Budapest y, en Diseño, tú necesitas algún tipo de experiencia y conocimiento sobre el espacio y la geometría descriptiva o geometría tridimensional. Es una materia que necesitas para expresar tus ideas. Otra cosa que tienes que entender son las relaciones espaciales y cómo comunicar el espacio. Y esa es una larga tradición que empezó hace mucho con la perspectiva y con los diseños capaces de transmitir el conocimiento de una idea.

Para mí, es la actividad humana más importante: transformar el espacio, transformar los objetos y, en última instancia, el mundo, empezando por nuestro entorno, de acuerdo con nuestras necesidades. Así que yo estaba trabajando con diversas ideas y encontré la Geometría, debido a la sencillez de su entendimiento del espacio. Y la amaba en parte porque yo estaba muy interesado en la ingeniería y el movimiento, es decir, no sólo una estatua ahí plantada, sino las estructuras móviles.

Así encontré el cubo, uno de los sólidos regulares como lo definieron los antiguos griegos. El cubo es el centro de todo y mi trabajo de licenciatura fue sobre eso, etc. Se trata de una naturaleza muy especial, es tres veces tres veces tres, con 27 piezas, que llenan el espacio, una estructura estática que se puede mover sin cambiar ninguna pieza, eso es también importante.

Fui a Nueva York en 1980, a la feria del juguete y presenté el cubo. Ya se llamaba “el cubo de Rubik” porque la compañía encontró que el nombre original, el Cubo Mágico, no era suficientemente reconocible y buscaban algo corto, y no tan común.

Escribieron libros sobre eso y hubo másters en las universidades donde se convirtió en una asignatura nueva. Se hicieron conferencias, lo compartieron unos con otros… Conozco matemáticos muy famosos. Alguno me dijo que no dormían por la noche, ocupados en resolver el cubo.

“Conozco matemáticos muy famosos. Alguno me dijo que no dormían por la noche, ocupados en resolver el cubo“

R.- El cubo no conquistó el mundo de repente, en parte porque nosotros vivíamos detrás del telón de acero, no sólo políticamente, también suponía una frontera económica. Y no era fácil salir del país. Hicieron falta tres años después de la primera producción en Hungría para que se volviera muy popular. Estaba allí. El cubo, el contenido del cubo era lo suficientemente bueno para salir al extranjero. Al principio, no de manera legal ni comercial, pero la gente se lo llevaba.

El proceso de resolución de un problema es muy interesante. Y lo mejor es el comienzo. ¿Por qué empezarlo? Para mí todo son preguntas. A medida que he ido creciendo me hacía una pregunta: ¿qué es esto? E intentaba describirlo con diseños. Y, después de eso, comenzó a interesarme. ¿Cómo funciona? Esa es una parte muy grande de nuestra experiencia a medida que se descubre la vida. Ahora mismo he llegado al estadio donde lo más importante para mí es… ¿Por qué?

“Para mí todo son preguntas. A medida que he ido creciendo me hacía una pregunta“

R.-. Es una contradicción, y puedo decir que yo adoro las contradicciones. Porque eso hace que las cosas estén vivas. Para mí el cubo no es nada más que la representación de un problema. La belleza no está en el cubo sino en lo que esconde, en su contenido. La belleza es su complejidad oculta, tú sólo puedes ver en un tiempo qué necesitas para descubrirlo. Ahí está el problema. Y se mueve, pero es un desafío abierto.

El Cubo de Rubik y la Inteligencia Artificial

P.- El primer pedido en Hungría fue de cinco mil y se vendieron cien millones. Y se sigue vendiendo. Se ha integrado en la era digital inspirando la robótica y desafiando la inteligencia artificial.

R.- La inteligencia artificial es el tema con mayor interés y potencial para nuestra vida. Ya está aquí y puedes dialogar con ella en tu teléfono móvil, está en la red, etcétera. En parte, uno tiene la impresión de que sabe más de uno mismo porque nos controla, recuerda qué buscamos y cuáles son nuestros intereses, etc, etc.

“La gran pregunta acerca de la inteligencia artificial es si puede ser más eficient, inteligente o creativa que nosotros mismos“

En parte, es verdad y, en parte, es falso. Es verdad que supone un gran problema, porque no queremos que algo sepa más de nosotros que nosotros mismos y no es bueno perder el interés por uno mismo. Si eso es así, implica que también se pierde el interés por el mundo. Porque somos contenedores y existimos en conexión entre nuestra existencia y el mundo. Eso es nuestra mente que es el jefe, por eso la gran pregunta acerca de la inteligencia artificial no es si existe, si no, si puede ser más eficiente y/o inteligente o creativa que nosotros mismos y potencialmente puede serlo. Nunca tendremos la capacidad plena de un gran ordenador para calcular y almacenar información. El programa y la máquina no requieren nuestra presencia porque van solas.

Pero no podemos olvidar tampoco, como he tratado de formular también en mi libro a modo de aviso, que la inteligencia artificial será como somos nosotros, el resultado de nuestras actividades, reflejando nuestra mente como un espejo y, si sabe lo que ya sabemos, tendremos problemas con nosotros mismos y con cómo funciona nuestra mente. Ese es el peligro, no necesariamente hoy, pero si la superinteligencia, como la llaman, sobrepasa las capacidades humanas… eso crea el problema. Y si magnifica nuestros errores, eso puede ser muy peligroso.

P.- La pregunta originaria: ¿la tecnología al servicio del hombre o al revés?

“Lo digital y la inteligencia artificial no solo pueden magnificar nuestras capacidades buenas, sino también las malas“

R.- Es la esencia de los problemas de nuestros días. Ya se puede ver, pero estarán mucho más vivos en las próximas décadas. Probablemente, la capacidad más humana sea la de aprender de los errores, pero en mi opinión no estamos practicando esta capacidad lo bastante. Porque es muy, muy importante, es muy difícil evitar errores, porque no sabemos, tenemos que probar y para eso están los errores, para reconocerlos, evitarlos, repetirlos... El problema es que la capacidad de lo digital y de la inteligencia artificial es tan grande que no solo pueden magnificar nuestras capacidades buenas, sino también las malas. Así que pueden magnificar nuestros errores.

En el pasado todo ocurría tan despacio que había tiempo para reconocer los errores y para evitarlos a tiempo, pero ahora ocurren y barren con todo, antes de que nos demos cuenta de que ha sido un error. Ese es el gran problema y espero que la próxima generación crezca en esta cuestión y nuestra tarea principal es ayudarles a encontrar una respuesta.

Rubik junto al equipo de RTVE desplazado a la costa mediterránea para entrevistarle. INFORME SEMANAL

P.- ¿Usted sigue viendo a aquel niño en el lago Balatón navegando solo en medio de una tormenta?

(Se ríe).

R.- Es difícil ser entrevistador y encontrar una pregunta que sea más difícil que la respuesta…. Acabamos en empate. Me encanta estar en el centro de la Naturaleza solo. Es un toque muy personal con todo el escenario que te rodea. No sólo estar en el centro del lago sino encima de un árbol, etcétera. Sentirte especial con las cosas que tienes y las que necesitas cuando creces tratando de descubrir el mundo, y a ti mismo.