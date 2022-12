Informe Semanal - Rubik, la solución al cubo

El reportaje incluye una entrevista en exclusiva a este genio cuyo diseño sigue siendo, después de 50 años, el mejor rompecabezas de la historia. Hasta la fecha se han vendido 450 millones de cubos Rubik, y sigue teniendo éxito en el mercado. El cubo tiene unos 43 quintillones de combinaciones, y sólo una combinación lo resuelve. Llevó 30 años conseguirlo con 20 movimientos. Ahora el récord está en 3,47 segundos. Rubik dice que, para él, "el cubo no es más que la representación de un problema. La belleza no reside en el cubo, sino en lo que esconde".

Rubik considera que “la verdadera señal de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación". Este húngaro, profesor de arquitectura, ha demostrado que tiene de sobra. En este reportaje de ‘Informe Semanal’, encabezado por Ángela Rodicio y Carlos Alonso, Erno Rubik habla de la importancia de la filosofía de su invento y los nuevos retos de la humanidad.

Desafíos que requieren "soluciones al cubo". Su diseño es una de las pruebas para entrar en la primera universidad del mundo, el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Rubik lo presentó en 1980, en la feria del juguete de Nueva York. El primer pedido de aquel 'engendro', entre puzzle y juguete diabólico, fue de 5.000 ejemplares. En tres años se vendieron 100 millones de cubos.