Jaume Balagueró: "'Venus' es una película de terror profundamente femenina"

Tras su éxito en el reciente festival de Sitges, donde fue la película inaugural, este viernes, 2 de diciembre, llega a los cines Venus, la nueva película de terror de Jaume Balagueró (Los sin nombre, [•REC], Mientras duermes), que está protagonizada por una estupenda Ester Expósito (Élite). Es la historia de una bailarina que se enfrenta a gángsteres sin escrúpulos, brujas y entes demoniacos, en medio de un eclipse. Una trepidante cinta sobre la que hemos hablado con ambos en Madrid.

“Creo que es una película muy especial porque no deja de sorprendernos en ningún momento -asegura Balagueró-. Empieza como un thriller, casi una película dramática, que está ambientada en un entorno muy cercano, en un edificio del extrarradio de Madrid… tenemos una macro discoteca y una gogó, a la que interpreta Ester, que se va a ir transformando durante toda la película y no va a dejar de llevarnos de un lado a otro en un carrusel de emociones y revelaciones”.

“Llega un momento que decimos: “¿Pero esto que es?” –añade el director-. Porque la película y el personaje, al final serán cosas totalmente diferentes. Por eso creo que esta película es muy especial, muy sorprendente, muy festiva, muy divertida y muy artística”.

“Por eso -añade la actriz-, Lucía tiene ese rechazo inicial a la niña, porque es una persona egoísta que solo piensa en sí misma y no sabe cómo tratar a su sobrina . Pero al final, cuando empiezan a pasar cosas extrañas en el edificio, que las amenazan, tendrá que convertirse en algo muy poderoso para proteger a la niña”.

“Lucía tuvo una adolescencia complicada y atrae los problemas –nos cuenta Ester-, por lo que termina haciendo daño a la gente que la rodea . Se fue de casa muy joven y hace años que no veía a su familia. Ni siquiera conoce a su sobrina. Y ese robo de las pastillas es como una huida hacia adelante, porque el personaje también tiene algo de Kamikaze. Y cuando le sale mal su única salida será buscar refugio en casa de su hermana. Pero ese reencuentro con su hermana, a la que lleva años sin ver, genera otro conflicto, porque las está poniendo en peligro”.

“Luego tenemos a ese puñado de personajes masculinos, los gángsteres, que creen que tienen dominada la situación, que van a coger las riendas de todo y al final no pintan nada en la historia. Es una película profundamente femenina y feminista y estaba planteada así desde el primer momento ” -añade el director-.

Desde Los sin nombre o [•REC], las mujeres siempre han tenido una gran importancia en la cinematografía de Balagueró y Venus no es una excepción. “ Las mujeres son el pilar de esta película –confiesa el director-. Son las grandes protagonistas: la heroína, las villanas, las víctimas… incluso la entidad demoniaca que se oculta en el edificio… todos los grandes personajes son femeninos”.

La historia se inspira en un relato de H.P. Lovecraft titulado Los sueños de la casa de la bruja . “La verdad es que queda muy poco del cuento de Lovecraft en la película –asegura Balagueró-. Creo que solo queda el tema del horror cósmico y la casa de la bruja que nosotros hemos convertido en ese edificio Venus de las afueras. También queda lo de los sueños (más bien pesadillas que atormentan a la protagonista), que tienen mucha importancia en la película, pero que no tienen nada que ver con los del relato original”.

Venus es el segundo proyecto, tras Veneciafrenia (Álex de la Iglesia, 2021), de The Fear Collection , el sello cinematográfico español especializado en el género de terror y suspense, creado por Sony Pictures International Productions y Pokeepsie Films (la productora de Álex de la Iglesia y Carolina Bang), en asociación con Prime Video.

“Siempre había querido protagonizar una película de terror”

Al final, Lucía se enfundará la típica camiseta blanca de los héroes y heroínas de acción, desde Ripley a Sarah Connor, para enfrentarse a todos los horrores y salvar a la niña. “Me encanta Lucía porque cuanto más extremo es el personaje y la historia, más arriba me vengo. La verdad es que me he divertido mucho” –asegura Ester-.

“Desde pequeña –confiesa-, siempre había soñado con protagonizar una película de terror. Pero ni en mis mejores sueños podía haber imaginado que la primera iba a ser con mis ídolos, dirigida por Jaume y con la producción de Álex de la Iglesia. Había visto todas las películas ambos y tenía muchas ganas de pertenecer a sus mundos. ¡Ha sido un regalazo!”.

“A la vez –continúa-, es un personaje muy complejo, exigente e intenso. Pero creo que por eso me entregué tanto y lo disfruté tanto. Acabé agotada, reventada tanto físicamente como en la parte emocional. El terror te da mucha libertad para hacer cosas que no puedes hacer en otros géneros. Es algo único y especial”.

“Yo suelo preparar mis papeles de forma que no parezca que arrancan con la película y terminan con ella –añade la actriz-, sino que tienen un largo recorrido antes y después. Sobre todo, que tienen un pasado y una forma de ser que intento construir, porque me sirve para añadirles capas y hacerlos más interesantes”.

Magüi Mira en una escena de 'Venus'

“En este caso, preparé el personaje de Lucía con Cristina Alcázar –asegura la actriz-, que es actriz maravillosa y que además fue profesora mía de interpretación. Juntas pensamos cuáles serían las decisiones más interesantes para el personaje. Por ejemplo, de ahí salió la idea de que Lucía al principio rechazase a la niña. Esa especie de torpeza emocional que tiene el personaje y gracias a la que su transformación en una tía cariñosa y dispuesta a luchar por la niña es más emocionante”.

“No queríamos forzar ese amor desde el principio –continúa-, sino que fuera surgiendo de una forma natural y más bonita. Por ejemplo, una de las cosas que trabajé, sin que lo supiera Jaume, fue pensar que la niña no era mi sobrina sino mi hija, y gracias a eso, creo que los lazos que se forman entre ellas son mucho más potentes y poderosos”.

En el reparto de Venus también destacamos a Magüi Mira, Fernando Valdivieso, Federico Aguado y la niña, Inés Fernández, que es todo un descubrimiento.

Venus se estrena en cines este viernes, 2 de diciembre.