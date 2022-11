El volcán Mauna Loa de Hawái, el más grande del mundo que todavía permanece activo, ha entrado en erupción este lunes después de casi 40 años.

La Agencia de Gestión de Emergencias de Hawai (EMA) ha comunicado a través de Twitter que la erupción, de momento, se limita al área de la caldera del volcán y no hay indicios de que amenace a las áreas pobladas que se encuentran en la base de la montaña.

Sin embargo, aunque no se han producido evacuaciones, la EMA ha asegurado que se han abierto algunos refugios como medida de precaución.

"Alrededor de la mitad de las erupciones registradas del Mauna Loa se han limitado a la zona de la caldera sin que supusieran ningún peligro para las poblaciones cercanas", han comunicado desde la Agencia.

“Hawaii Volcano Observatory has received some reports of lava overflowing into the southwest portion on the Mauna Loa caldera, but at this point there are NO indications that it threatens populated areas. No evacuation orders are in place.“