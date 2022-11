El Govern i l'Ajuntament de Palma han inaugurat aquest divendres el nou col·lector interceptor i el nou tanc de tempestes, construït al costat de la depuradora del Coll d’en Rabassa (EDAR II). Les infraestructures han estat finançades a través del cànon de sanejament i han tingut un cost de 27 milions d’euros.

Tres quilòmetres de recorregut

El col·lector és una canonada de dos metres de diàmetre i tres quilòmetres de recorregut que recull les aigües residuals i pluvials des de la zona de Llevant de Palma i les deriva o al tanc o a la depuradora. El tanc és un dipòsit per retenir l’aigua de pluja, sobretot quan hi ha episodis de precipitacions molt intenses, que sovint generen vessaments. Té una capacitat de 50.000 m³ i unes dimensions de 101,5 metres per 80,5 i 7,4.

El tanc compleix, a més a més, una funció fonamental de reducció de la contaminació, perquè recull els contaminants que arrosseguen les pluges. Aquests contaminants es decanten al fons del tanc i no surten a la mar, amb la qual cosa es contribueix de manera molt important a la millora de la qualitat de les aigües de la badia de Palma.