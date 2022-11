Antonio Lorente ilustra 'Mujercitas': "Es un libro lleno de valores, contemporáneo y muy feminista"

Tras el éxito de sus versiones ilustradas de Peter Pan, Tom Sawyer y Ana, la de Tejas Verdes, Antonio Lorente (Almería, 1987) se atreve con otro de los grandes clásicos de la literatura universal: Mujercitas. Parte 1, de Louisa May Alcott, publicado por Edelvives, al igual que los mencionados.

“Es el clásico de los clásicos –asegura el artista-. Es mi proyecto más ambicioso, porque son muchos personajes que van creciendo físicamente y evolucionando en su carácter. Y es muy complicado reflejar esos cambios en las ilustraciones. Pero a la vez es un clásico que es muy actual. Tenía que hacerlo”.

Y es que Antonio Lorente añade que: “Es un libro lleno de valores, totalmente contemporáneo y muy feminista. Y el personaje de Josephine (Jo), es alucinante. Es un alter ego de la propia Louisa May Alcott y en su momento debió ser un personaje muy feminista e impactante. No quiero hacer spoilers, pero lo de que Jo no se casara, como le pedía toda la gente a Louise, y lo de que tomara decisiones contra las normas establecidas, me parece revolucionario para la época. Por eso es un personaje que ha calado en muchos corazones y con el que la gente se sigue sintiendo muy identificada”.

Ilustración de Antonio Lorente para 'Mujercitas'

Una novela revolucionaria Publicada en 1869, Mujercitas se basaba en la propia infancia de la escritora, que se crio con sus tres hermanas en una pequeña localidad de Massachusetts. La novela narra las aventuras de cuatro hermanas (Meg, Jo, Beth y Amy). Y fue revolucionaria porque rompió con las reglas de etiqueta y conducta que se exigía a las mujeres en aquella época. Y tuvo tanto éxito que al año siguiente publicó la secuela (Aquellas mujercitas). Y la más revolucionaria de las hermanas es Jo, por eso Antonio nos comenta: “Quería que Jo fuese muy actual, que los jóvenes lectores se pudieran identificar con ella y no la vean como un personaje añejo. Aunque manteniendo ese color de la época. Por eso su vestimenta es diferente a la de sus hermanas, tiene un look más masculino, la pongo chalecos… es un vestuario que casi te podrías poner hoy en día. También la he soltado el pelo, que no es algo que se mencionara en el libro, pero que simboliza su poder, su fuerza grandiosa. Aunque para la segunda parte se lo recogerá, porque ya será una mujer más madura y juego con otro tipo de personaje diferente”. Ilustración de Antonio Lorente para 'Mujercitas' En cuanto a las otras hermanas, Antonio nos comenta: “Louisa May Alcott las hizo tan diferentes que son muy fáciles de distinguir. Todas tienen su alma, como yo digo. La pequeña Amy es rubia con el pelo rizado. También la dibujo con el pelo suelto y tiene ese puntito masculino a la hora de vestir. Mientras que a Meg, que es la mayor, se la ve más delicada, más madura… tiene otro tipo de facciones más redonditas que la describen bastante bien” “Sobre todo –añade-, he intentado adaptarme mucho a las descripciones de Louisa May Alcott, que es algo que no suelen hacer en las películas. Sobre todo con Amy, que en la novela tiene unos siete años y a la que suelen interpretar actrices adolescentes. Por eso mi Amy aparece con siete años y va creciendo a medida que trascurre la historia”. “Además, hay muchas ilustraciones en las que se las ve a todas juntas, lo que para mí ha sido complicado porque a mí me gustan los retratos y mantener la esencia de cada una en esos momentos de grupo no es fácil. Hay muchísimos personajes y ha sido un desafío muy gratificante como autor”. Ilustración de Antonio Lorente para 'Mujercitas'

“Quiero que mis personajes tengan alma” Preguntamos a Antonio Lorente de donde sale el aspecto físico de las cuatro hermanas: “Quiero que mis personajes tengan alma y para lograrlo necesito basarme en referentes reales”. “En esta ocasión –añade-, he usado como modelos a mis dos sobrinas, Marta y Elena, porque me venían muy bien por sus edades. Además, tenían cosas muy parecidas a las auténticas mujercitas. Lo curioso es que, como los personajes van creciendo, tenía que retratar a mis sobrinas de mayores y eso ha sido un poco raro” (ríe) “Y la pequeñita, Amy, está basada en la sobrina de mi pareja, que se llama Ángela. Los demás personajes tienen cosas de aquí y de allá. Incluso de personas a las que pillo una mirada que me gusta. Luego construyo con eso mi propio Frankenstein del personaje”. Ilustración de Antonio Lorente para 'Mujercitas'

Un hilo rojo que las une a través de las páginas Destacar que el libro está lleno de elegantes detalles. Por ejemplo, un hilo que une a las protagonistas a través de las páginas. “Siempre intento ir más allá de la mera “ilustración” de la historia –asegura Antonio-, que la gente no se limite a mirar la imagen, sino que esta le transmita algún mensaje”. “Por ejemplo –añade-, aquí nos encontramos un hilo rojo que va desde la misma cubierta y recorre las ilustraciones. Es un hilo que une a las hermanas, simbolizando ese amor fraternal que las une a las cuatro. Es una idea que se basa en el “hilo rojo del destino" o "hilo rojo del amor", una creencia presente en la cultura asiática. Un hilo rojo que, en Mujercitas, representa esa unión fraternal, que es indestructible”. Un hilo rojo que destaca en la ilustración del póster desplegable en el que nos encontramos a las cuatro hermanas en un prado lleno de flores y unidas por ese hilo. “Ese desplegable fue una de las cosas que tenía claras desde el principio –asegura Antonio-. Creo que es una representación preciosa de esa unión fraternal entre ellas. Además, en esa ilustración destaco que cada una de ellas, a pesar de estar tan unidas, tiene su propia parcela donde cuidan sus propias flores. Flores que representan sus personalidades tan diferentes. Por ejemplo, vemos que una tiene peonías, otra girasoles...”. Ilustración de Antonio Lorente para 'Mujercitas'

‘Ana, la de Tejas Verdes’, ‘Tom Sawyer’ y ‘Mujercitas’ Antonio Lorente reconoce que haber ilustrado Mujercitas tras Ana, la de Tejas Verdes y Tom Sawyer le ha facilitado mucho las cosas: “Si, porque se ambientan en un contexto histórico parecido y ya tenía bastante documentación”. “Además, hago guiños a esas obras en Mujercitas –continúa-. Como en una ilustración en la que Amy está dibujando a Tom Sawyer. Me gusta mucho que los personajes de mi libro parezcan coexistir dentro de un mismo universo”. “Aunque también hay otros muchos guiños -añade-. Por ejemplo, en una de las ilustraciones veréis un libro de La historia Interminable. Quiero que no sean ilustraciones al uso, sino que tengan pequeños detalles especiales, cosas que la gente vaya descubriendo en sucesivas lecturas. Siendo dos personajes femeninos muy adelantados a sus respectivas épocas, preguntamos a Antonio si ve similitudes entre Ana, la de Tejas Verdes y Jo. “Creo que son personajes muy diferentes, aunque ambas sean feministas, empoderadas y adelantadas a su tiempo”. Los libros también se diferencian por los colores. “Tom Sawyer tiene unos colores muy terrosos: marrones, amarillos… muy de Almería. Y aquí los colores son más vivos: hay mucho fucsia, mucho morado, verde… las ilustraciones son más coloristas y por eso se diferencian de mis trabajos anteriores”. “Creo –concluye-, que realizar previamente Ana, la de las Tejas Verdes y Tom Sawyer ha sido fundamental para darme la seguridad de afrontar este gran reto que ha supuesto Mujercitas, una obra que está tan marcada en el imaginario colectivo que te la juegas. Pero viendo la respuesta positiva de la crítica y de los lectores, creo que lo he conseguido. Hay gente que me dice que mis ilustraciones se parecen a las protagonistas de la novela más que cualquier actriz de las películas. Y eso, para mí, es el mayor de los piropos”. Ilustración de Antonio Lorente para 'Mujercitas'

“He visto todas las películas” Habiendo tantas versiones cinematográficas, preguntamos a Antonio Lorente si se ha dejado influenciar por alguna: “Intenté no ver ninguna y al final las he visto todas. Es inevitable. Casi todas las versiones están muy bien hechas y son bonitas, pero mi preferida es la última, la que dirige Greta Gerwig y está protagonizada por Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern y Meryl Streep”. “Aunque no sea la más fiel al libro, creo que es la más acertada, porque tiene un enfoque muy contemporáneo, como el que he intentado dar a mis ilustraciones. Aunque vuelven a ponernos a una Amy de 20 años. No entiendo porque siempre hacen eso” (ríe). Sobre el vestuario, Antonio nos confiesa: “Me he documentado mucho viendo revistas, películas… Y, aunque parezca mentira, me ha resultado más complicado el vestuario de los hombres que el de las mujeres. Porque a ellas les pones una falda bonita con vuelo y solucionado. Pero he descubierto que en esa época los hombres también eran muy coquetos y había una enorme cantidad de tipos de corbata, de cuello, de camisa, de chaleco, de lazos…”. Ilustración de Antonio Lorente para 'Mujercitas'