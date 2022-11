La página web del Parlamento Europeo ha sufrido este miércoles un ciberataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) que impide el acceso al sitio, horas después de que la Eurocámara haya designado a Rusia como Estado promotor del terrorismo.

"La disponibilidad de la página web del Parlamento se ve afectada en este momento por elevados niveles de tráfico de red externo. El tráfico está relacionado con un ataque informático de denegación de servicio (DDoS). Los equipos del Parlamento Europeo están trabajando para resolver este problema lo antes posible", ha escrito en Twitter el portavoz de la Eurocámara, Jaume Duch.

Este incidente se ha registrado tan solo unas horas después de que el Parlamento Europeo haya aprobado designar a Rusia como Estado promotor del terrorismo, en una resolución que ha contado con el apoyo de los grupos mayoritarios de la Cámara.

Aunque fuentes parlamentarias no han podido verificar la identidad de los atacantes, el grupo de hackers prorrusos Killnet se ha atribuido la autoría del ciberataque en su canal de Telegram. Se sospecha que ese mismo grupo está detrás de otros ataques en los últimos días contra servicios informáticos de la Casa Blanca, la casa real británica y algunas administraciones francesas.

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha publicado un mensaje en sus redes haciendo referencia al incidente y aclarando que ha ocurrido después de proclamar Rusia un "Estado promotor del terrorismo".

“The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.



Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems.



This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.



My response: #SlavaUkraini“