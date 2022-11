El Partido Popular ha lanzado una campaña en redes sociales bajo el título #NoSeasCómplice en el que se dirige a cada uno de los diputados del Grupo Socialista para que se desmarque de Pedro Sánchez y rechace derogar el delito de sedición en la votación de este jueves en el Pleno del Congreso con motivo de la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos.

"Diputados del Grupo Socialista en el Congreso, mañana tendréis en vuestra mano frenar la derogación del delito de sedición. No todo vale para que Sánchez siga en Moncloa. Recordad lo que defendíais antes de depender de los independentistas y pensad en España", asegura el PP en un mensaje fijado en su cuenta oficial de Twitter.

Con esta campaña, el PP redobla la presión sobre los cargos socialistas para que se desmarquen de Pedro Sánchez. La semana pasada, varios miembros de la cúpula del partido ya viajaron a comunidades autónomas gobernadas por el PP para emplazar a los barones del PSOE a decir "basta ya" y en los próximos días el partido organizará más actos para canalizar la "indignación" de los ciudadanos.

Algunos barones socialistas, como el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el de Castilla-la Mancha, Emiliano García Page, se mostraron críticos con la proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso para reformar el delito de sedición.

Según ha explicado el PP en un comunicado, el objetivo de esta acción es "apelar al sentido de Estado de los diputados del PSOE de toda España e instarles a frenar con su voto la derogación de delito de sedición, garantizando así la protección del Estado de Derecho puesto en cuestión por Pedro Sánchez".

El PP pide que la votación sea por llamamiento

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha animado a los diputados del PSOE a no ser "cómplices" de Sánchez y no faltar a "la confianza" que le dieron sus votantes en las pasadas elecciones.

"Es el día de la verdad para los dirigentes y diputados del Partido Socialista", ha declarado en una rueda de prensa en el Congreso, donde ha pedido que la votación de este jueves sea por llamamiento para que los diputados del PSOE se retraten.

El PP considera que Pedro Sánchez ha certificado que su preferencia política "pasa por abundar en la radicalidad y el extremismo y pactar con aquellos partidos que quieren romper la unidad de España", aunque eso "suponga contradecir y desautorizar una sentencia del Tribunal Supremo y desproteger al Estado de Derecho ante la posibilidad de que en el futuro se repita un golpe al orden constitucional similar al acontecido en 2017 en Cataluña por parte de los líderes independentistas".

Por eso, el PP insta al conjunto de los diputados socialistas a actuar con "responsabilidad y altura de miras, pensando en el bien de su país y no en la supervivencia de Sánchez en La Moncloa". También les pide que "no abandonen otra vez a los ciudadanos catalanes no independentistas, que, de salir adelante esta reforma legislativa, se sentirán aún más desamparados por el Gobierno de Pedro Sánchez".