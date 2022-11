La huelga de tripulantes de cabina (TCP) de Vueling cumple su quinta jornada y este viernes la compañía ha cancelado 69 vuelos de forma preventiva. La compañía tiene previsto operar este viernes 482 vuelos, el 88% de los programados, en esta jornada de paros convocada por el sindicato Stavla, mayoritario entre estos trabajadores.

Así, Vueling operará en el aeropuerto de Barcelona-El Prat 137 de los 168 vuelos previstos, es decir, el 82% de enlaces, mientras que en el resto de España será el 91%. A nivel internacional, volará el 89% de sus enlaces.

De cara a los próximos días de paros, la compañía asegura que operará alrededor del 90% de los vuelos.

El sindicato Stavla convocó el 21 de octubre una huelga que afectará a todos los viernes, domingos y lunes entre noviembre y el 31 de enero de 2023, además de los días 1 de noviembre; 6, 8, 24 y 31 de diciembre; y 5 de enero. Entre sus demandas está una subida salarial del 13,4% este año, con un incremento hasta el 33% de cara a 2025, para hacer frente a la inflación.

Los huelguistas protestan: "Es muy difícil llegar a fin de mes"

Medio centenar de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Vueling se ha manifestado este viernes en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat en el quinto día de la huelga.

"Tenemos un convenio caducado, los sueldos desfasados, y es muy difícil llegar a final de mes", ha denunciado la jefa de la sección sindical de Stavla en Vueling, Guadalupe Romero, que asegurado que la huelga está teniendo "un gran seguimiento".

Durante la protesta, en las afueras de la zona de salidas del aeropuerto, los manifestantes, con chalecos amarillos, han lucido pancartas con lemas como "No se vive del aire", "Somos la cara de la compañía y nos tratan como porquería", "Amo lo que hago, no vivo con lo que gano" o "Vocación no es explotación".

"Pedimos un aumento del sueldo que vaya en línea de lo que se ha incrementado el nivel de vida", ha apuntado Romero, que ha lamentado que el colectivo de TCP, que en la aerolínea son unas 2.200 personas, "históricamente ha sido menospreciado".