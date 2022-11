Salarios, convenios o subrogaciones son causa de muchos conflictos laborales. Algunos se resuelven con rapidez en una mesa de negociación. Otros, en cambio, se alargan en el tiempo y acaban en los juzgados, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores.

"Yo siempre he pensado que Tremon tiene un interés especulativo, que precisamente le interesa la devaluación o el deterioro de las instalaciones del Tívoli. Como ayuntamiento, hemos iniciado administrativamente la protección de los terrenos para, si Tremon en los próximos meses no reabre el parque, proceder a una expropiación para cederlo a un tercero; que hay bastantes inversores interesados en explotarlo", señala el alcalde.

Los empleados de Tívoli acuden cada día al trabajo , pero ya no hacen las tareas que solían hacer . Ahora, ya seas administrativo, taquillero, directivo, o vendedor de gofres, trabajan a la una para que el parque no se deteriore. A pesar de tener el agua cortada, intentan mantener la vegetación . Con generadores, de vez en cuando ponen en marcha el tiovivo, la montaña rusa o la noria para que no se oxiden. Patrullan de noche para evitar el vandalismo .

En medio de este desacuerdo han quedado los trabajadores en una situación compleja . "Nadie nos ha despedido y todavía estamos de alta en la seguridad social. Percibir, no percibimos nada , cero euros, desde noviembre de 2021. Puedes buscar algún trabajo, pero que no se solape con la jornada que tienes que estar en el Tívoli . Y no recibimos ninguna prestación. Se va tirando de la ayuda de familiares, comiéndote los ahorros…", lamenta una de las administrativas del parque de atracciones.

"Desde el año 1972 hasta el año 2004 pertenece a la familia Olsen, un grupo inversor danés. En el 2004 la familia Olsen lo vende y lo compra el famoso empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokan, quien a consecuencia de la operación Malaya es condenado a cárcel. En 2007 Sandokan lo vende a un grupo inmobiliario sevillano que se llama Tremon . Desde entonces y hasta el 2020, Tremon nunca se hace cargo de las instalaciones del parque y surge un conflicto entre Sandokan y Tremon: uno dice que no recibió el cobro de la compra-venta y los otros dicen que pagaron pero que no les dieron la posesión" , cuenta el alcalde.

Novaltia, la huelga más larga de Europa

Son 17 trabajadores de los 22 que tiene el almacén de Novaltia en Zarátamo, en Vizcaya. Con sueldos que no llegan a los 1.000 euros mensuales, empezaron la huelga en julio de 2019 y no piensan deponer su actitud hasta conseguir una mejora significativa del salario y el convenio.

“No esperábamos que durase tanto esta huelga“

Novaltia es una cooperativa de distribución farmacéutica en fase de expansión. Con más de 1.000 farmacias asociadas, tiene cinco centros logísticos repartidos entre Aragón y el País Vasco y factura más de 330 millones de euros.

Tal es su potencial que los huelguistas no comprenden que la empresa no atienda sus peticiones. "No esperábamos que durase tanto esta huelga, pensábamos que serían tres días, una semana como mucho. Yo llevaba el uniforme en el coche, la primera y la segunda semana, por si había que entrar un día de inesperado, pues para entrar uniformada", dice una de las huelguistas, que cada día, junto a sus compañeros, se manifiesta delante de alguna farmacia vizcaína.

"Es duro, son tres años. Pero no son tres años porque quiero ver si saco más dinero y me voy. No, no. En ese caso, cojo y me voy el primer día. Llevamos tres años porque queremos volver a trabajar y porque es un sector que es muy fuerte, que factura todos los años mucho dinero", afirma otro.

Trabajadores y empresa mantienen posiciones encontradas. Los huelguistas han llegado a denunciar ante los juzgados que la empresa ha conculcado su derecho de huelga. La tensión es manifiesta. "Cuando la persona que la empresa ha designado para negociar con nosotros nos dice que tanto le da que el conflicto dure 35 años, pues ya se ve que buena voluntad no hay", dice uno de los manifestantes.

Y, por su parte, Rafael Rodríguez, el director de recursos humanos de Novaltia también denuncia ciertas actitudes durante las negociaciones: "Nosotros mismos en la mesa de negociación sufrimos a veces insultos que no vienen al caso y que en nada ayudan a alcanzar acuerdos. Y eso, pues claro, deja huella. La gestión de la post huelga va a ser un reto muy importante de mi departamento de gestión de personas".

Los huelguistas de Novaltia se manifiestan cada día delante de una farmacia repor

“Abonamos una cuota y el 25% de esa cuota que pagamos cada mes va a esa caja de resistencia“

Los 17 de Novaltia pueden sostener el pulso con la empresa porque el sindicato al que están afiliados, el sindicato ELA, les proporciona unos ingresos. Unai Martínez Azarola, secretario general de la Federación de Industria y Construcción de ELA, detalla que "todas las personas afiliadas al sindicato, en este momento más de 101.000, abonamos una cuota y el 25 % de esa cuota que pagamos cada mes va a esa caja de resistencia", por lo que dispone de unos cinco millones de euros al año para los huelguistas.

El sindicato, mayoritario en el País Vasco, está convencido que la única manera de que la patronal se siente a negociar es la huelga, el conflicto. Y que este conflicto es necesario porque, según explica Martínez Azarola, en los últimos años, el reparto de riqueza es cada vez más desigual: "Las empresas acumulan beneficios y en muchos casos trabajadores y trabajadoras a jornada completa no llegan a fin de mes. Hay que hacer frente a esa teoría de que los trabajadores somos un costo y los beneficios empresariales no lo son".

Que el sindicato pague es un consuelo para los huelguistas, pero no es la panacea. "Llevo 15 años trabajando en la empresa. Empecé con una ETT y luego he ido subiendo y he acabado de responsable de sección. Mi intención es volver a trabajar. Llevo tres años perdiendo dinero, no cotizo. Y voy para 46 años", explica uno de los trabajadores de Novaltia.

Por el momento, no se vislumbra el fin del conflicto de Novaltia, pero los trabajadores están cada vez más convencidos de hacer lo correcto si quieren alcanzar unos objetivos que consideran legítimos. “Lo único que sabemos a ciencia cierta es que no tenemos nada más que perder”, dice uno.

"Tú imagínate que al final acaba la huelga dentro de medio año y entramos con las condiciones que teníamos antes. Vale. Te pueden decir que no has conseguido nada. Pero es que iba a tener las mismas sin intentarlo. Por lo menos lo intenté", asegura uno de los trabajadores.