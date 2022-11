La reactivació del turisme ha impulsat el mercat laboral de les Balears i el mes d'octubre, segons el Govern, tanca amb la menor xifra d'aturats de la història. De fet, les Balears encapçalen la baixada del nombre de persones sense feina de tot l'estat. L'executiu celebra aquestes xifres, però els sindicats consideren que no són suficients i demanen pujades salarials.

L'atur ha baixat un 32% en el darrer mes

“El bon comportament del mercat laboral corrobora l'allargament de la temporada turística“

Les Balears són la comunitat autònoma on més ha abaixat l'atur a l'octubre. Hi ha un 32% menys de desocupats que fa un any quan l'economia encara patia la paràlisi per la pandèmia. Però també abaixa l'atur respecte del mes de setembre, un 5%. Ara mateix hi ha 34.900 persones desocupades. Les afiliacions a la seguretat social han baixat en comparació en el mes anterior, però pugen un 8% respecte fa un any. Més de mig milió de persones estan afiliades a la seguretat social a les illes.