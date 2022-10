Corea del Sur

El laberinto de calles del barrio de Itaewon han convertido la noche del sábado en una trampa mortal para centenares de jóvenes que celebraban Halloween en esta popular zona de ocio de Seúl, en Corea de Sur.

Pasadas las 22:00 de la noche, hora local surcoreana, una gran multitud habría empezado a empujar por las estrechas calles, donde se acumulan bares y discotecas, desencadenando el caos. Se produjeron minutos de terror para muchos de los presentes, según medios locales, que provocó una estampida y un desmoronamiento en cadena que acabó con la muerte de al menos 153 personas, así como decenas de heridos.

"Había mucha gente empujando y no se podía salir. Yo también me dejé llevar por la multitud. Sentí que estaba a punto de ocurrir un accidente", ha relatado a AFP aún conmocionado, Jeon Ga-eul, de 30 años, que salía de un bar en el momento de la tragedia.



"No podía ni respirar", ha dicho, por su parte, otro testigo a la agencia de noticias Yonhap, añadiendo que había sobrevivido porque estaba en un lado del callejón. "La gente intentó refugiarse en las tiendas y locales cercanos, pero fue devuelta a la calle porque el horario de apertura había terminado", ha contado uno de los presentes a Yonhap.

En las redes sociales, algunos testigos también han relatado los momentos de pánico en las inclinadas y abarrotadas calles de Itaewon. "Pensé que iba a morir aplastado, ya que la gente seguía empujando sin darse cuenta de que había personas cayendo", ha escrito un usuario bajo el nombre de "jkaesthet1c". "Muchas personas gritaron y cayeron como fichas de dominó", ha añadido.

"Había gente dando masajes cardiopulmonares en la calle" Las siguientes horas fueron frenéticas para los servicios de emergencias. En el lugar del accidente, acordonado por la policía e iluminado por las luces rojas de cientos de focos intermitentes, la música seguía sonando en algunos bares. Ante el gran número de víctimas y las dificultades de acceso, los servicios de emergencias que llegaron al lugar de los hechos pidieron a los transeúntes que les ayudaran a realizar la reanimación cardiopulmonar a los heridos que se encontraban en la acera. Mientras, los cuerpos de otras víctimas se alineaban en el suelo bajo mantas y otros sudarios improvisados. "Mi amigo me dijo: algo terrible está ocurriendo fuera. Salí y había gente dando masajes cardiopulmonares en la calle", ha relatado a AFP un joven que estaba en un bar en el momento de la tragedia. "Cuando llegamos vimos una escena de película, como si estuviera ocurriendo algo en una guerra", han explicado, por su parte, dos jóvenes que se vieron sorprendidos por los hechos cuando se acercaban al barrio. Los cuerpos de varias víctimas cubiertos con sábanas tras la estampida. Jung Yeon-je / AFP

La tragedia marca Itaewon, una zona de ocio internacional Situada cerca de una base militar estadounidense, Itaewon es una zona con un marcado ambiente internacional y muy popular para este tipo de festividades que no se habían celebrado de manera multitudinaria desde antes de la pandemia. Sin embargo, sus conocidas calles dieron paso en poco tiempo a hospitales de campaña y las ambulancias, muchas de ellas procedentes de fuera de Seúl. Aturdidos, algunos transeúntes se sentaron en la acera, consultando sus teléfonos y otros se consolaban abrazándose entre sí. En otras calles, muchas personas aparentemente ajenas a la tragedia que se había desencadenado casi ante sus ojos, siguieron de fiesta. "Es muy triste, algo que no esperábamos en absoluto. Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir en Corea, especialmente en Itaewon", ha dicho Juyoung Possamai, de 24 años, que trabaja en la zona como camarero. "He estado en muchas fiestas de Halloween en Corea, siempre hay mucha gente, pero nunca había ocurrido algo así. Esto es algo que nunca olvidaré". La estampida ocurrida la pasada noche en Seúl durante la celebración de la fiesta de Halloween es una de las más trágicas registrada durante los últimos años en celebraciones y centros de ocio en el mundo. Una de las últimas fue durante la celebración de una fiesta de Año Nuevo en el centro de Shanghái (China) donde hubo al menos 36 muertos y 49 heridos en una avalancha humana. Los servicios de emergencia se reúnen en la calles de Itaewon para atender a las víctimas de una estampida durante una fiesta de Halloween. AFP JUNG YEON-JE / AFP