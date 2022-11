Si hi ha un costum molt arrelat als pobles valencians, sobretot a les vesprades i nits de l’estiu, és traure les cadires al carrer, a la porta de casa i fer la xarradeta amb el veïnat.

Les cadires a la fresca, no són unes cadires qualsevol. Són de fusta, amb el seient baix, i sovint repintades per a maquillar el deteriorament que el pas dels anys els ha ocasionat.

Per a posar en valor este costum tan sa, i com una atracció més, l’Associació Turística la Plana de l’Arc, a la Plana Alta de Castelló, ha instal·lat set cadires gegants en paratges naturals de la Vall d’Alba, Vilafamés, Cabanes, les Coves de Vinromà, Benlloch, Vilanova d’Alcolea i la Torre d’En Doménech.

Les cadires gegants estan pensades per a apujar-hi i gaudir del paisatge des d¿un poquet més alt CARLOS JIMÉNEZ

Per als seients han calgut més de cinc mil metres de corda de cànem CARLOS JIMÉNEZ

Les cadires, de quatre metres d’alçària i pintades dels colors de l’arc de sant Martí , s’han emplaçat en el recorregut de l’antiga Via Augusta romana que travessa la Plana Alta. S’afigen als ja coneguts arcs que l’any passat van servir per a inaugurar el museu d’art contemporani a l’aire lliure. Estan en vies verdes, en enclavaments privilegiats. “Tenen unes vistes panoràmiques espectaculars des d’on es pot apreciar l’essència de la Plana Alta”, afig Puig.

L’objectiu és potenciar un turisme slow, calmat, alternatiu al turisme de masses . Es basa en viatjar sense pressa, sense horari, fruir de l’entorn, de la gastronomia local, i interessar-se pels costums dels habitants dels pobles que es visiten. Per a Alícia Puig, gerent de l’Associació Turística la Plana de l’Arc, estes cadires “conviden d’alguna manera a dir: atura’t, disfruta, interactua amb la gent. És el tipus de turisme que volem, que no siga massificat , que vinguen a conéixer les persones que vivim ací, sense presses”.

Un projecte de dos artistes madrilenys

Estes cadires gegants estan pensades per a apujar-hi i gaudir del paisatge des d’un poquet més alt. Pot apujar més d’una persona alhora, un al·licient per a famílies amb xiquets. La gerent de la Plana de l’Arc convida a viure l’experiència “és molt enriquidora perquè connecta el visitant amb el seu entorn. D’alguna manera l’integra en el lloc on està”.

“L'experiència és molt enriquidora perquè connecta el visitant amb el seu entorn“

La Via 7 cadires és un projecte de dos artistes madrilenys que a principis d’any van viatjar a la Plana Alta per a conéixer la zona i veure quines escultures podrien ser representatives de la vida als pobles. Carlos Jiménez i Pilar Balsalobre, fundadors de l’estudi de disseny PhotoAlquimia de Madrid, expliquen que es van allotjar en la casa rural Pou de Beca i que quan eixien a recórrer la comarca “veien sempre un vell assegut en una cadira a l’ombra d’una alzina. La visió d’aquell home ens va transmetre eixe concepte de tranquil·litat i d’estar en el present. Ens va fascinar i vam decidir que el projecte giraria al voltant d’una cadira”. Per als artistes, les cadires a la fresca, a les quals van multiplicar la mida, representaven tot allò que volien transmetre amb el turisme slow.