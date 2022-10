El crecimiento de la economía española se situará "en torno a cero" en el tercer trimestre del año. "Un poquito arriba o abajo", ha avanzado este viernes el director general de Productos Estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Alfredo Cristóbal, acerca de unos datos que se conocerán el próximo viernes 28 de octubre.

"Tuvimos un buen crecimiento en el segundo trimestre; seguramente en el tercer trimestre vamos a estar en un crecimiento en torno al cero, un poquito arriba o abajo", ha apuntado Cristóbal durante su intervención en un acto organizado por Mutualidad de la Abogacía, donde ha reconocido que, pese a ello, "el mensaje es el mismo, aunque el signo a veces asusta".

“No me atrevo a decir qué pasará en el cuarto trimestre“

El director general, por su parte, no se ha atrevido a hacer estimaciones para el cuarto trimestre: "El contexto de incertidumbre es tan grande que no me atrevo a decir qué pasará en el cuarto trimestre, si es crecimiento negativo, a día de hoy todavía no se puede decir nada", ha insistido.

No obstante, sí ha confirmado, tal como apuntan las previsiones del Gobierno y del resto de organismos internacionales, es que la economía española crecerá un 4,5 % este año y que "el crecimiento del año que viene va a estar en unos términos mucho más reducidos", esto es, en el entorno del 1 % y el 2 %. "Lo que pueda pasar ya vendrá y corregiremos esa visión en función de los acontecimientos", ha recalcado.