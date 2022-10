2:20

"Esta gente no lo entiende. Esto va más allá de Ucrania. Esto es Europa del Este. Es la OTAN", ha expresado Joe Biden, añadiendo que los republicanos "no entienden la política exterior estadounidense". El líder de los republicanos en la Cámara Baja del Congreso, Kevin McCarthy, advirtió el martes que su partido no firmará un "cheque en blanco" a Ucrania si gana la mayoría de los escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones del 8 de noviembre, como prevén las encuestas.