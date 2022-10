La exitosa contraofensiva ucraniana en el sur del país ha llevado a su ejército hasta las puertas de Jersón, la capital de una de las cuatro regiones que Putin se anexionó hace unos días. Rusia ha ordenado la evacuación de civiles de la ciudad y el máximo responsable de las tropas rusas en Ucrania, el general Surovikin, ha reconocido que la situación es complicada. ¿Optará Rusia por resistir en la ciudad o buscará una retirada ordenada para reforzar otros frentes? ¿La importancia de Jersón es más simbólica que estratégica? ¿Qué implica la ley marcial declarada por Putin en las cuatro provincias que se anexionó hace unos días? Lo analizamos con Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa y autor del blog Guerras Posmodernas.

Además, volvemos a Rusia para saber cómo le va a Julia. Hace unas semanas su marido huyó a Kazajistán para no tener que ir a la guerra. Ella se quedó en Moscú con sus dos hijas y ha tenido que asumir el trabajo de su marido. “Le echo mucho de menos, no sé qué futuro tenemos, tengo miedo de que no volvamos a encontrarnos nunca”, nos confiesa.

'Diario de Ucrania' es un podcast en el que encontrarás el contexto necesario para entender lo que está pasando en la guerra tras la invasión rusa. Cada semana escuchamos a analistas, trabajadores humanitarios, periodistas y a los ciudadanos ucranianos y rusos que sufren en primera persona este conflicto.