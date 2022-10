Es llança l'Assemblea Ciutadana pel Clima de Mallorca amb el suport del Govern

Com hem d’afrontar el canvi climàtic des de Mallorca? Aquesta és la pregunta que s’ha llançat per carta a més de 10.000 persones de l’illa. Totes són possibles candidates a participar de l’Assemblea Ciutadana pel clima de Mallorca. D’aquestes 10.000 persones, 60 seran les elegides per a poder participar en les diferents sessions que es duran a terme entre els mesos de novembre i febrer a Mallorca. La selecció es farà sota els criteris següents: gènere, nivell de renda, nivell educatiu, distribució territorial i edat. A més es promourà la participació de gent jove, a partir de 16 anys, ja que són les generacions joves i les futures les que seran especialment afectades per la crisi climàtica. Aquesta selecció es farà amb el suport de l’entitat europea Sortition Foundation.

Afrontar l'emergència climàtica L'Assemblea consta de 5 sessions que es duran a terme els següents dies: 19 de novembre, 3 de desembre, 14 de gener, 28 de gener i 18 de febrer de 10 a 18 hores. Al llarg d’aquests mesos, les 60 persones seleccionades cercaran i debatran solucions a la següent pregunta: què necessitam fer a Mallorca abans de 2030 per afrontar l’emergència climàtica de forma efectiva i socialment justa?.