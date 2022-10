Esta deforestación acelerada tiene "impactos bastante relevantes no solo por el bioma, sino también por el clima y el régimen pluviométrico de la región", además de "impactos económicos para aquellas que viven en la Amazonía y en todo Brasil", ha indicado Mariana Napolitano, científica de WWF Brasil.

“��O desmatamento da floresta tem relação direta com o aquecimento global. E nesses últimos 4 anos no Brasil, o clima tem esquentado. Só nesse ano, 11,7 mil km2 de Amazônia e Cerrado já foram desmatados. Quer saber mais? Então se liga no ��abaixo: pic.twitter.com/WpzUuv3ZvI“