Nadia Hafid retrata en 'Chacales' el pozo interior de la ira descontrolada

Premio a la autora emergente de la asociación de críticos por su novela gráfica El buen padre (2020), la barcelonesa Nadia Hafid publica su nuevo trabajo largo, Chacales (Sapristi), fiel a un estilo contenido, sintético, casi geométrico, sorprendente opción visual para hablar de algo tan explosivo como la ira.

Hafid (Terrasa, 1990), que en estos dos años se ha centrado sobre todo en su faceta de ilustradora -The New York Times, The Economist, El País, Ara o The Washington Post, entre otras cabeceras- no quería meterse demasiada presión para dar el siguiente (y temido) segundo paso en la novela gráfica tras el éxito de El buen padre, publicada en el pandémico marzo de 2020, pero que pudo superar el "bloqueo" editorial inicial provocado por la covid, explica a EFE.

"Quería esperar a tener una buena historia, y encontré un artículo sobre los problemas de la gestión de la ira, más en concreto lo que se llama trastorno intermitente explosivo que afecta a personas que tienen ataques de ira y no pueden controlarlo, pensé que era interesante, me informé y profundicé un poco más", revela la autora.

Página de 'Chacales'

Tres historias cortas Chacales son tres historias con tres protagonistas diferentes -una joven inadaptada, un adolescente demasiado pendiente de las tecnologías y una anciana solitaria- unidos a priori tan solo por esa incapacidad para dominar los inesperados ataques de rabia. "Este trastorno me servía de puente para hablar de otros temas como la precariedad, la exclusión, la soledad, la frustración... Escogí personajes distintos y que no fueran además los típicos 'chacales', asociados a un tipo de masculinidad agresiva, son todo lo contrario", afirma la dibujante, que otorga un papel relevante a la ciudad en la que todos se mueven, un espacio inhóspito, donde las personas que les rodean no evitan la sensación de aislamiento. "Sintético", define la propia Hafid su estilo, unos dibujos que se asemejan a pictogramas, casi ideogramas: "donde prima mucho la composición, que es una de mis obsesiones, también los colores planos y las figuras hieráticas en posiciones un poco forzadas, para que ofrezca una imagen muy pulida, que haya mucha limpieza para que impacte más", comenta. Portada de 'Chacales'