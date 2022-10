Fatty, la primera estrella de Hollywood víctima de la prensa amarilla

Fatty Arbuckle (1887-1933) fue la primera estrella de Hollywood en cobrar un millón de dólares al año, el maestro de Buster Keaton e incluso prestó a Charlot los pantalones para el personaje del vagabundo. Pero actualmente está prácticamente olvidado porque también fue la primera víctima de la prensa amarilla en Hollywood, ya que fue acusado falsamente de la violación y muerte de una aspirante a actriz. Fue el primer gran escándalo sexual de Hollywood y acabaría con su carrera. Ahora Julen Frey y Nadar (El cineasta, Justin) repasan la vida del actor en el imprescindible cómic Fatty. El primer rey de Hollywood (Astiberri).

Dejemos que Nadar (Pep Domingo) nos explique mejor quien era Fatty: “Roscoe "Fatty" Arbuckle fue un cómico, actor y director de cine, especializado en la comedia física. Durante mucho tiempo fue el rostro cómico más conocido en la pantalla: era grande, gordo y de sonrisa pícara, pero a la vez de una agilidad extraordinaria. Fue el primer actor en ganar un millón de dólares por año. Cientos de miles de personas veían sus comedias ligeras, las cuales escribía y diría personalmente junto con su equipo. Fue el que inició en el cine a un joven Buster Keaton, al cual le enseñó el oficio y la narrativa del gag en la pantalla. Solo por eso, el mundo del cine le debe mucho”.

Desgraciadamente, hoy casi se ha olvidado a Fatty ya sus películas, por eso preguntamos a Pep como era su cine: “Las películas de Fatty eran de corta duración, con una trama muy sencilla que avanzaba mediante gags prácticamente consecutivos. Era cine para masas, desenfadado y canalla, con una vocación cómica pura, de payasada (en el mejor sentido), que en gran medida todavía bebía del mundo teatral y burlesco, de donde venían muchos de los artistas de esa época. Por aquel entonces, el cine era un medio y un lenguaje en pañales. Keaton venía precisamente de trabajar en teatros”

Buster Keaton es el elegido por Julen Frey y Nadar para contarnos la historia de Fatty. Y es que, como nos cuenta Nadar, fueron amigos durante toda su vida: “Fatty y él hicieron muchas películas juntos, pensaban juntos los gags (como se ve en el tebeo), e incluso montaron juntos. Estaban en la misma onda y eran vividores, lo cual les hizo tener una amistad duradera”.

“No sé si fue la primera (seguro que no), pero desde luego f ue un escándalo mayúsculo que probablemente cambió el modo en que la sociedad veía aHollywood ” –asegura Pep-.

En aquella época también se conocía a Hollywood por sus grandes fiestas y Fatty daba algunas de las más famosas, en las que no faltaban el sexo, el alcohol y las drogas. “A mí me sorprendió descubrir el hedonismo reinante en el mundo del cine de esa época –confiesa Nadar-. Por lo general era un ambiente bastante progresista y abierto, y eso se reflejaba en su forma de pasárselo bien. Las adicciones y problemas con el alcohol eran bastante habituales. La adicción a la heroína de Roscoe (prescrita inicialmente por el médico para poder sobrellevar un dolor crónico en la pierna) era más habitual de lo que se puede pensar”.

El principal responsable de ese linchamiento público fue William Randolph Hearst , el magnate de la prensa que inspiró Ciudadano Kane (Orson Welles, 1941), y está considerado el pionero de la prensa amarilla (de hecho, ese apelativo surge de The Yellow Kid, uno de los cómics que Hearst publicaba en sus periódicos). Hearst siempre señaló a Fatty como asesino (sin ninguna prueba) e incluso llegó a publicar el rumor de que la actriz podía haber fallecido porque Fatty le habría introducido una botella de Coca Cola en la vagina aprovechándose de su estado de embriaguez (algo totalmente falso).

A pesar de ser absuelto, Fatty no volvería a trabajar como actor

Después de tres juicios, Fatty fue absuelto. E incluso en el tercer juicio se le dedicó una disculpa sin precedentes: “Sentimos que se ha hecho una gran injusticia con él... no había la más ligera prueba para acusarle de la comisión de un crimen". Pero eso no impidió que su carrera artística quedase destruida. Fatty nunca fue rehabilitado en vida ni en Estados Unidos ni en Inglaterra. Y solo pudo volver a dirigir algunas películas menores con seudónimo.

Preguntamos a Nadar si, de no haber sido por este escándalo, Fatty sería hoy tan grande como Chaplin y Buster Keaton. “No me atrevería a decir tanto. Keaton y Chaplin fueron genios indiscutibles y pioneros en lo que a la narrativa cinematográfica se refiere. Pero sí, creo que estaría en el olimpo de los actores clásicos y no en el más absoluto olvido”.

Para hacer el cómic, Nadar se ha visto casi toda la filmografía de Fatty, que hoy en día sigue injustamente olvidada. Le preguntamos cómo son esas películas: “Es un cine luminoso, divertido, directo. Quizá ahora nos pueda resultar más naif, pero en el momento tenía cierta sofisticación y fue necesario para lo que vino después. Por suerte, en el mismo Youtube se pueden encontrar muchas de sus películas. Yo me quedaría con The Butcher Boy, más que nada por la curiosidad de que es la primera película en la que aparece Buster Keaton”.