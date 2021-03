Estos últimos años el cómic está siendo un gran alíado para la Memoria Histórica y nos recuerda cosas que no deberíamos olvidar nunca. Uno de los últimos ejemplos es Justin (Astiberri), del guionista francés Julien Frey y el dibujante español Nadar (Pep Domingo), que nos descubre que, durante la ocupación de Francia por los nazis (en la Segunda Guerra Mundial), unos 650.000 jóvenes franceses fueron obligados irse a Alemania a trabajar para los invasores.

De hecho, aunque parezca mentira, este es el primer cómic dedicado al llamado 'STO'. "El Servicio del Trabajo Obligatorio -nos comenta Nadar-fue un acuerdo al que llegó el gobierno colaboracionista de Vichy con el ocupante nazi: Francia mandaba mano de obra y Alemania liberaba prisioneros de guerra. Resultado: miles de jóvenes franceses fueron obligados a ir a Alemania a trabajar. Aunque les habían prometido un trabajo y un sueldo en condiciones, se encontraron haciendo trabajos forzados en unas condiciones deplorables".

El cómic está basado en la historia real de Justin, el abuelo de esposa de Julien Frey, que acabó trabajando en el campo de Henningsdorf (Brandeburgo). "No era exactamente un campo de concentración como lo entendemos, aunque se le parecía mucho, y miles de jóvenes murieron allí a causa de la explotación y las enfermedades" -nos explica Nadar-.

Además, Nadar (Castelló de la Plana, 1985) asegura que este es uno de esos temas de los que se prefiere no hablar en Francia: "Ya han pasado muchos años, pero me consta que sigue siendo un tema de vergüenza nacional ".

En cuanto si ha usado como referenica películas como La gran evasión o La lista de Schindler, Nadar asegura que: "Respecto a las películas que mencionas, me quedo más que con la primera que con la segunda, aunque ninguna de las dos me sirvieron para Justin ".

La documentación ha sido fundamental para este cómic, como nos cuenta Nadar: " Lo primero que hicimos fue viajar a París. Allí Julien me hizo descubrir el barrio de Justin . Obviamente, ha cambiado bastante, sin embargo te puedes hacer una idea de cómo era. La documentación escasea respecto a los campos de trabajo, apenas una o dos fotos. M e serví de ciertos dibujos que algunos trabajadores hicieron de los barracones. Era un entorno inhóspito y anodino, me resultó fácil captar su naturaleza con muy poco. Además, Justin llevaba un diario, el cual le ayudó a Julien a la hora de situar detalles y fechas".

Una gran pareja creativa

A Nadar lo descubrimos en 2013 con su primera novela gráfica, Papel estrujado (Astiberri), con la que consiguió el premio del público a mejor obra en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona 2014. Y con la segunda, El mundo a tus pies (Astiberri, 2015), fue nominado a mejor obra de autor español y autor revelación, también en Barcelona. Después lo ficharían los franceses y colaboraría con Philippe Thirault en ¡Salud! (Astiberri).

Y en 2019 inició su colaboración con el guionista de Justin, Julien Frey, con el sorprendente El cineasta (Astiberri), en el que contaban la historia real de Édouard Luntz, un director francés que se enfrentó al productor Darryl F. Zanuck ¡Y ganó! (Aunque le costara su carrera).

Respecto a su relación con Julien, Nadar asegura que: "Trabajar con otra persona siempre es un reto. Las historias de Julien están llenas de humanidad. Me plantea historias que me ponen a prueba y eso me ayuda a mejorar como dibujante. Aunque abordan temáticas y épocas que me son desconocidas, me suelen persuadir rápidamente. Lo importante para mí es conseguir hacer mía la historia y sus personajes, situarme en la perspectiva correcta. Creo que ese esfuerzo llega hasta el lector. Fue muy especial poder descubrir esta parte de la historia enterrada".

Nadar y Julien ya trabajan en su tercer proyecto que promete ser un bombazo: "Es una historia narrada por Buster Keaton, que cuenta su amistad con el malogrado y olvidado Fatty Arbuckle, el primer rey de Hollywood. Si todo va bien, se publicará en Francia el próximo agosto".