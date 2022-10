Tras lo ataques rusos, Berlín ha anunciado una reunión virtual de emergencia entre los líderes del G7 y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski para el martes.

A su vez, el portavoz de Defensa alemán ha asegurado que Alemania esperaba entregar un sistema de defensa aérea a Ucrania muy pronto y entregar tres más el próximo el próximo año, para lo que no ha dado plazos concretos.

Desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha condenado "enérgicamente" los ataques alegando que demuestran la "absoluta brutalidad" de la guerra de Putin contra el pueblo ucraniano. "Estos ataques mataron e hirieron a civiles y destruyeron objetivos sin objetivo militar. Una vez más demuestran la absoluta brutalidad de la guerra ilegal del Sr. Putin contra el pueblo ucraniano", ha dicho Biden.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, también ha asegurado que había hablado con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, al que le ha reiterado el apoyo de EE.UU. a Ucrania tras los "horribles ataques de Rusia".

"Seguiremos proporcionando una inquebrantable asistencia económica humanitaria y de seguridad para que Ucrania pueda defenderse defenderse y cuidar de su pueblo", ha dicho Blinken.

“I just spoke with @DmytroKuleba to reiterate U.S. support for Ukraine following the Kremlin’s horrific strikes this morning. We will continue to provide unwavering economic, humanitarian, and security assistance so Ukraine can defend itself and take care of its people.“