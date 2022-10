Mensajes de redes aseguran que “la primera vacuna anticonceptiva para hombres” estará disponible en 2023. Es falso. El anticonceptivo no es una vacuna y todavía no tiene autorización sanitaria para su uso ni fecha prevista de lanzamiento. Te explicamos en qué consiste el tratamiento y en qué fase de desarrollo se encuentra.

Mensajes difundidos en Twitter y en Facebook afirman que se ha creado “la primera vacuna anticonceptiva para hombres” y que estará lista en 2023”. “CONFIRMADO. Se acabó la vasectomía como método anticonceptivo en hombres”, señala otro tuit que apunta que su efecto “se podrá revertir".

El tratamiento está considerado como “reversible” porque, como señala este experto, “este tapón, en teoría, se puede retirar disolviéndolo de nuevo y aspirando su contenido cuando se considere que ya no hace falta”. También se habla de un método “bajo control” porque el tratamiento está “guiado por la inyección”. En resumen, “en vez de cortar los (conductos) deferentes, le metes una sustancia que actúa como una especie de tapón para que no pasen” los espermatozoides .

¿En qué fase de la investigación se encuentra?

Este tratamiento anticonceptivo todavía no cuenta con autorización sanitaria para su uso y comercialización. Sobre la parte anticonceptiva de RISUG, se ensayó en ratones la “toxicidad preclínica” que reveló que el compuesto inyectado es seguro. También fue un éxito el ensayo de eficacia y seguridad en otras especies de animales, como los primates. En el informe se explica que trasladaron el estudio a ensayos clínicos con humanos. En la fase III de estas pruebas llevadas a cabo en 2019, concluyeron que “tras 2,5 meses el 92,6% de los sujetos y tras 6 meses el 96,7% de los sujetos [315 en total] mostraron azoospermia [ausencia de espermatozoides] tras la inyección RISUG”.

En ese mismo año, el Consejo Indio de Investigaciones Médicas (ICMR) anunció que habían completado los ensayos clínicos y que habían mandado el anticonceptivo al Controlador General de Medicamentos de la India y estaban en esperas de la aprobación. Según contó el doctor RS Sharma, principal investigador del fármaco, al Hindustan Times, “el producto está listo, queda pendiente la aprobación reglamentaria por parte del Controlador de Medicamentos”. “Los ensayos han terminado, incluidos los de fase 3 ampliada, en los que se reclutaron 303 candidatos con una tasa de éxito del 97,3% y sin efectos secundarios”, explicó Sharma. Venugopal G. Somani, el controlador general de medicamentos de la India, explicó entonces que “tardarán entre seis y siete meses en concederse todas las autorizaciones antes de que se pueda fabricar el producto”. Sin embargo, más de tres años después, no hay noticia de que el fármaco se haya aprobado.

Desde VerificaRTVE hemos preguntado al Consejo de Investigaciones Médicas de India y nos confirma que el tratamiento anticonceptivo está pendiente de aprobación, por lo que no tiene fecha prevista de lanzamiento. “Los ensayos de fase I, II y III se han completado y el informe se ha presentado al Gobierno de India”, asegura este organismo por correo electrónico. El tratamiento anticonceptivo está a la espera de "la aprobación del Controlador de Medicamentos para iniciar el estudio de reversibilidad de la fase IIIb”, ya que “todavía está bajo el escrutinio de las autoridades sanitarias de la India”. En definitiva, el fármaco no cuenta con la autorización definitiva, por lo que aún no está disponible y no se conoce su fecha de lanzamiento.