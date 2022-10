La FIET, Premi Nacional d'Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut

No es podien imaginar que una telefonada del Ministeri de Cultura espanyol seria per donar-los la millor notícia possible. Podrien pensar que la subvenció que varen demanar no arribava o que no havien emplenat com toca un formulari. Però la realitat va superar les expectatives. La telefonada era per anunciar-los que havien rebut un premi de 30.000 euros. La FIET, la Fira de teatre Infantil i Juvenil, ha estat guardonada amb el màxim reconexement que atorga la Cultura espanyola en aquest àmbit: el Premi Nacional d'Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut. La distinció, que es concedeix a través de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), està dotada amb 30.000 euros.

Una injecció econòmica “Són 20 anys de pensar que el teatre infantil i juvenil és bo i necessari pel creixement de les persones“ El jurat ha destacat la qualitat de la programació de la fira que se celebra des de fa 20 anys al poble mallorquí de Vilafranca, i, darrerament, amb moltes dificultats econòmiques. L'edició d'enguany, que se fa entre els dies 13 i 16 d'octubre, precisament, s'havia organitzat gràcies al micromecenatge. La campnaya, per cert continua obert. Fins ara ja han recollit 21.000 euros. Ara el premi del Ministeri de Cultura serà una gran injecció econòmica que n'assegura la supervivència. El director de FIET és Jaume Gomila que ens explica que el guardó és "un reconeixement a una feina i a un poble. Són 20 anys de pensar que el teatre infantil i juvenil és bo i necessari pel creixement de les persones". Gomila afegeix que "les famílies que venen al FIET en passen un guster". “Molt contents i contentes amb aquesta notícia. Moltes gràcies a tothom que fa possible la FIET des de fa 20 anys.



Per celebrar-ho, ens veim aquest dissabte, 8 d'octubre, a la Diada Festiva del 20è aniversari. Més informació, entrades i invitacions a https://t.co/GxwHkAnv56 pic.twitter.com/wTAI0sXeEk“ — Sa Xerxa (@saxerxadeteatre) October 4, 2022