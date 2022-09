Se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero si uno lee los periódicos mexicanos estos días parecería que todo sucedió en una fecha mucho más reciente. Desde hace semanas, se suceden las noticias relativas al caso en un torbellino informativo que no permite saber con certeza si hoy se está más cerca o más lejos de saber qué fue lo que ocurrió los días 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, donde se pierde el rastro de los jóvenes.

Todo empezó a mediados de agosto con la presentación de las conclusiones preliminares de la Comisión de la Verdad, instaurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador nada más llegar al poder en diciembre de 2018.

Su responsable, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dejó dos afirmaciones rotundas cuyo eco todavía resuena en los titulares: "Fue un crimen de estado" y "no hay ningún indicio de que los estudiantes sigan con vida".

Siempre se supo de la implicación, en diferentes grados, de autoridades de los tres niveles de gobierno (local, estatal y federal) y se había señalado la responsabilidad del ejército por omisión.

Ahora, sin embargo, se afirmaba que los militares del 27 batallón con sede en Iguala, no solo habían sido testigos pasivos de lo ocurrido, sino que habían jugado un papel activo en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Nacidas de la revolución mexicana, las normales son escuelas donde se forman maestros rurales y se cultiva el espíritu combativo.

La FGR retira las órdenes contra militares

La respuesta no la hemos conocido hasta este fin de semana. La revista Proceso publicó el sábado que la FGR había solicitado al juez no solo que retirara las órdenes contra los 16 uniformados, sino también otras cinco en contra de figuras relevantes como el ex fiscal de Guerrero. La Fiscalía no ha explicado el porqué de este cambio de opinión.

El ejército mexicano estuvo detrás de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala, según el gobierno del país. AP/Fernando Llano

El gobierno de López Obrador tampoco se ha pronunciado, de momento, sobre ello, pero da la impresión de que se puso el parche antes de la herida. Este viernes, Encinas improvisó una rueda de prensa para pedir "confianza" a las familias de los 43 y de paso denunciar a "los provocadores" que actuaban violentamente en las protestas. El miércoles, los normalistas vandalizaron la embajada de Israel para exigir la extradición de Tomás Zerón el responsable de las primeras investigaciones con Peña Nieto. El jueves, varios policías resultaron heridos en la protesta ante la FGR para exigir que se ejecuten las órdenes de arresto pendientes. Y el viernes, a pesar del llamado del subsecretario, los estudiantes volvieron a chocar con las fuerzas de seguridad en el Campo Militar número 1.