Los gases presentes en la zona de Puerto Naos siguen impidiendo que los empresarios puedan acceder a sus negocios un año después de la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma. Muchos se enfrentan al pago de la seguridad social de unos empleados cuyos ERTES se prolongan en el tiempo.

“Vives con impotencia y no entendemos nada. ¿Si no podemos generar cómo vamos a pagar?“

Así lo explica Alexis Hernández uno de estos empresarios: “vives con impotencia y no entendemos nada. Si no podemos generar, ¿cómo vamos a pagar los porcentajes de la seguridad social de los empleados en ERTE?”.

Un año después, él como muchos otros, no sabe si sus negocios están muertos, vivos o si podrán reabrir en un futuro. Mes a mes van acumulando pérdidas que les están llevando a la ruina. La cara B en La Palma la encontramos en el turismo que ha aprovechado el nuevo volcán para abrir nuevas rutas guiadas de senderismo con las que disfrutar de los nuevos paisajes que hoy encontramos en la zona de Cumbre Vieja.

Puerto Naos y La Bombilla, localidades fantasma

Más de mil personas siguen sin poder vivir en sus casas de Puerto Naos y La Bombilla donde los expertos continúan cada semana haciendo mediciones. Esteban Morán, Brigada del Grupo de Seguridad de la Guardia Civil, se muestra cauto y dice que “es difícil decir que la tendencia vaya a cambiar", aunque desea equivocarse en su pronóstico.

La Bombilla, un año sin poder volver a sus casas. EN PORTADA

Algunos de estos vecinos viven ahora de alquiler y nos explican cómo la escasez de vivienda ha provocado que los precios se hayan duplicado. Abandono y falta de información es una queja común entre los vecinos de La Palma.

“Que se sienten con nosotros y nos digan claramente qué pretenden hacer aquí“

“Echo en falta empatía por parte de los estamentos públicos, que se sienten con nosotros, que nos digan claramente qué pretenden hacer aquí”. Así lo vive Vicente Leal, su casa en la más cercana al cono volcánico. Está en la zona de exclusión, semienterrada.

Imagen de la casa de Vicente a solo 50 metros de la colada Imagen de la casa de Vicente, a solo 50 metros de la colada. EN PORTADA

Como sigue en pie no puede solicitar ayudas. Un año después sigue esperando que las autoridades le confirmen si puede volver a ella o no después de sacar durante semanas kilos y kilos de arena. “Es mi hogar, un sueño que tenía desde pequeño, y ahora me encontré con esto. No puedo seguir hablando”. Se lo impide un nudo en la garganta porque las emociones están a flor de piel.