La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de anunciar en su discurso, al inicio del debate del estado de la Unión Europea, que va a viajar hoy mismo a Kiev para mostrar el apoyo a Ucrania y garantizar su acceso al mercado único europeo.

“We will empower 🇺🇿 to make the most of its potential.Building on the success of the solidarity lanes to ensuring seamless access to the Single Market.Bringing Ukraine into our 🇪🇺 free roaming area.I am going to Kyiv today to discuss all this with President @ZelenskyyUa pic.twitter.com/uYxf41CIr6“