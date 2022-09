04:51

Hoy se celebra el primer debate del estado de la Unión Europea, en el que se espera que se hable sobre la situación económica, las medidas energéticas y los problemas de los socios a raíz de la guerra de Ucrania. Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, ha destacado que, aunque la unión "está sometida a un desafío extraordinario", se encuentra "políticamente activa" y reaccionando de una manera más coordinada y unitaria. Señala también que el reto ahora es "no minimizar, no frivolizar y no normalizar que un estado ataque a otro" para que no tenga como consecuencia una caída de la moral y para que no se genere la sensación de que "no merece la pena el impacto que esto va a tener".