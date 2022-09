Séfora Vargas: "Nuestra dignidad y nuestra libertad están por encima de cualquier costumbre"

Séfora Vargas brilla cuando entra en el plató en el que se realizará la entrevista con Objetivo Igualdad. Su mirada transmite fuerza, determinación y valor, su sonrisa expresa solidaridad, empatía, los sentimientos de una buena persona. Vargas explica que ella pertenece a la primera generación de mujeres gitanas que llegaron a cursar estudios universitarios y los finalizaron: "Entonces era prácticamente un agravio que una mujer gitana pudiera estudiar, tuvimos que romper ciertas tradiciones, ciertos conceptos y valores para dar cabida a nuevas situaciones". No fue fácil, porque no sólo se sentían discriminación entre su propio pueblo, sino en la sociedad mayoritaria, no acostumbrada a ver chicas gitanas en las aulas.

Las pioneras de las aulas Séfora Vargas estudió derecho, pero esa no era su primera opción. Entre sonrisas, esta sevillana puntualiza que ella quería ser policía o militar, como su abuelo o su bisabuelo, pero su madre se negó por considerarlo una profesión masculina. "Fui consciente de la situación de necesidad que tenía nuestro pueblo y entonces ví la abogacía como esa forma de hacer posible la justicia para el pueblo gitano". De hecho, Séfora Vargas preside en la actualidad la Asociación para la Promoción Integral y Desarrollo Económico del Pueblo Gitano. Destaca, como un hito importante, que el Congreso haya aprobado incluir el antigitanismo entre los delitos de odio en la llamada 'Ley Zerolo'. “Cuando un gitano estudia, le dicen que no parece gitano, eso molesta“ "La percepción que tiene la sociedad mayoritaria cuando un gitano estudia... te lo voy a decir de una forma muy abrupta, pero es la realidad... Ellos piensan que tú no eres gitano, te dicen que no lo pareces, te animan a no decir que eres gitano... Y eso es muy molesto. Ellos no conciben que siendo gitano puedas ser médico, abogado, profesor o peluquero. Según sus estereotipos, siguen ligando el ser gitano a profesiones como la venta ambulante o, peor, a la delincuencia". La abogada y activista Séfora Vargas durante la entrevista con 'Objetivo Igualdad' Los estereotipos marcan al pueblo gitano, pero este también tiene prevenciones frente a los payos. Vargas describe cómo en su entorno se acusaba a las jóvenes de "apayarse" por estudiar en la Universidad y aplazar la decisión del matrimonio. Pero ellas querían seguir siendo gitanas. Querían mantener el compromiso con el pueblo gitano, permanecer en la comunidad y seguir abrazando valores como la solidaridad, el respeto a los mayores... y al mismo tiempo conseguir autonomía de carácter, formarse, abrirse oportunidades laborales y nuevas experiencias.

Sed de libertad y derechos de las mujeres Séfora Vargas ha editado un libro en el que expresa el difícil camino que tuvieron que recorrer aquellas gitanas en la frontera espinosa entre las tradiciones mal entendidas y el buenismo falso, bregando con una guerra civil interior. Ha utilizado dos personajes ficticios de nombre significativo: Libertad y Siria. A través de sus vidas habla de lucha por conseguir los sueños, de desarraigo, de injusticias, de incomprensión y también de amistad y amor. “Me decían que al leer mi libro se daban cuenta de que eran víctimas de violencia de género“ El precio de la libertad. Lo que les costó a algunas mujeres gitanas ser libres está lleno de verdad y ofrece un retrato descarnado y totalmente real de la violencia de género. "Según mi experiencia como activista y como letrada muchas mujeres ni siquiera saben que son víctimas de violencia de género. Me ha pasado con el libro que me han llamado a las dos de la madrugada diciendo "te tengo que llamar ahora, prima, porque mi marudo está dormido y es el único momento... al leer tu libro me he dado cuenta de que soy víctima de violencia de género". "El precio de la libertad", de Séfora Vargas Para Vargas, el machismo y la discriminación de la mujer han ido intrínsecas a las distintas culturas en la historia de la humanidad. Explica la situación actual en el pueblo gitano al retraso que viven en todas las áreas: económicas, sociales, políticas, culturales.... y también por su puesto los derechos de las mujeres. "Seis siglos de persecuciones históricas hacen mucho daño", afirma y añade que la educación es para ella el área más importante en la que trabajar, imprescindible para conseguir la libertad y la igualdad de la mujer y los derechos de los menores.