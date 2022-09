Parece que todos los profesionales de la venta de libros se están encontrando con el mismo problema: notan especialmente que faltan libros de texto este año, sobre todo los de algunas editoriales. Esta ausencia también está relacionada, dicen, con que las editoriales no hacen tiradas muy amplias. Además, las librerías aseguran que encargan los pedidos desde antes de que acabe el curso, lo que les permite agilizar los pedidos de libros.

El problema radica en el retraso en la actualización de los contenidos tras la entrada en vigor de la nueva ley Educación. Algo que sucede todos los años, pero este 2022 se va a notar más por el retraso en la publicación de los currículos escolares.

Tras los alumnos catalanes, este miércoles les toca volver a clase a los alumnos madrileños y el resto de comunidades comenzarán el curso a partir de mañana. Desde la semana que viene, los más de ocho millones de estudiantes no universitarios, ya estarán inmersos en la rutina escolar.

"Ninguna persona se va a quedar sin su libro de texto"

Paloma Del Monte Canelo, librera y experta en libros de texto, cree que debido a esta situación habrá libros que no lleguen hasta octubre: "Se trata de una cadena: el profesor le comenta al niño, el niño al padre y el padre a la papelería y llega nervioso. Si en algún momento dado algún libro estuviese agotado, se pediría".

“▪️ Vuelta al cole sin libros de texto



Paloma Del Monte Canelo es librera, experta en libros de texto: "La profesora tiene la capacidad para dar la clase y seguir con la materia, no soy profesora pero veo alternativas"



�� #LaHora7S



�� https://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/nT0EPVTzuu“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 7, 2022

Uno de los problemas que acusa la experta es que siempre llegan muchos libros una vez empezado el curso. El truco está, dice la librera, en gestionarlo con los padres. Además, afirma que los centros educativos tienen alternativas: "Se pueden seguir haciendo fotocopias y dando clase. La profesora o profesor tiene la capacidad para dar la clase y seguir con la materia. No soy profesora, pero veo alternativas", explica la experta.

Por otro lado, Paloma Del Monte Canelo relata que este retraso en la llegada de libros de texto no debe ser motivo para alarmarse: "No entiendo los nervios extraordinarios. Ninguna persona se va a quedar sin su libro de texto, no hay problema. No es como en otros comercios, ya que nosotros hacemos un círculo completo. Si algún texto estuviese agotado o en reedición, se trata de esperar un poquito hasta que viene", explica la experta.