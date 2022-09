Librera: "Nadie se va a quedar sin su libro de texto"

Este año habrá muchos estudiantes que empiecen las clases sin libros de texto. Las faltas también están relacionadas con que las editoriales no hacen tiradas muy amplias, además los libreros encargan los pedidos desde antes de que acabe el curso, lo que les permite agilizar los pedidos de libros.

Además, este año había que actualizar contenido por el cambio de la ley. Paloma Del Monte Canelo librera, experta en libros de texto, considera que no hay motivo para alarmarse: "Es una cadena, el profesor le comenta al niño, el niño al padre y el padre a la papelería y llega nervioso. Si en algún momento dado algún libro estuviese agotado, se pediría. Ninguna persona se va a quedar sin su libro de texto. No hay problema. No es como otros comercios, nosotros hacemos un círculo completo. Si algún texto estuviese agotado o en reedición, se trata de esperar un poquito hasta que viene", explica la experta.

Además, afirma que los centros educativos tienen alternativas: "Se puede seguir haciendo fotocopias, dando clase, no entiendo los nervios extraordinarios. La profesora o profesor tiene la capacidad para dar la clase y seguir con la materia, no soy profesora, pero veo alternativas", concluye la experta librera.