El presidente de la Genetralitat, Pere Aragonès, participará en el acto político que organizará Òmnium Cultural con motivo de la Diada del domingo 11 de septiembre en Barcelona, una asistencia que contrasta con su anunciada ausencia en la manifestación independentista convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Aragonès, según ha avanzado Nació Digital y ha confirmado a Efe y Europa Press la Generalitat, figurará en la lista de autoridades institucionales, políticas y sociales que asistirán al acto convocado por Òmnium junto a Arc de Triomf, en el paseo Lluís Companys de Barcelona, una cita habitual en las últimas Diadas.

La transversalidad del acto de Òmnium –en el que Aragonès "siempre ha participado", señalan fuentes de su entorno a Efe– contrasta con el tono crítico con el Govern que prevé imprimir la ANC a su movilización, de la que se ha desmarcado ERC.

A primera hora de la mañana, Aragonès encabezará la ofrenda floral del Govern ante el monumento a Rafael Casanova de Barcelona, también participará en la tradicional ofrenda en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), a las 12.00 horas acudirá al acto de Òmnium, posteriormente se sumará a un acto de ERC y, por la noche, presidirá el acto institucional de la Generalitat con motivo de la Diada.

Aragonès: "Estaré allí donde se puedan defender las ideas de cada uno"

El presidente catalán ha decidido no acudir a la manifestación de la ANC porque considera que va contra los partidos y las instituciones, y defiende la necesidad de representar la transversalidad y la diversidad del independentismo.

"Siempre estaré allí donde se puedan defender las ideas de cada uno en positivo, de forma integradora y de forma plural. También la libertad del país, defendiéndola desde la diversidad de opiniones que hay, pero haciendo piña todos aquellos que defendemos que este país debe ser amo de su futuro", ha defendido este lunes.

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, dijo el viernes pasado que si el presidente de la Generalitat no va finalmente a la manifestación convocada por esta asociación "consideraría que no está implicado con la independencia". En una entrevista a Servimedia, Feliu además aseguró que si las personas que quieren la independencia no salen a la calle ese día estarán "dando la razón" a las "negociaciones falsas" de la mesa de diálogo y a que "nos representen y que digan que ya no hay independentismo".

Desde el inicio del 'procés', Artur Mas ha sido el único presidente de la Generalitat que renunció a acudir a la manifestación de la Diada, con el argumento de que debía preservar su rol institucional, mientras que sus sucesores, Carles Puigdemont y Quim Torra, sí se unieron a las movilizaciones independentistas convocadas por la ANC.