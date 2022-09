La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha declarado ante la justicia que no se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando sufrió este jueves un intento de asesinato.

Durante la tarde de este viernes, la jueza que lleva el caso, María Eugenia Capuchetti, y el fiscal Carlos Rívolo se acercaron hasta el domicilio de la vicepresidenta para tomarle declaración.

Fernández le ha dicho a la magistrada titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 5 que no se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando le apuntaron, sin que se disparara la pistola.

Ha relatado que, cuando aparece el arma de fuego, se agacha para buscar un libro que estaba firmando a las personas que realizaban una vigilia en las cercanías de su hogar.

Por su parte, el atacante, Fernando Sabag Montiel, ha preferido guardar silencio y se ha negado a prestar declaración, mientras la policía ha registrado su domicilio. Efectivos de la Policía Federal han decomisado cien proyectiles calibre 9 mm en la casa del hombre, que residía en el municipio bonaerense de San Martín, situado en las inmediaciones de la capital.

La investigación judicial continuará durante este fin de semana con peritajes del teléfono móvil y un ordenador portátil del detenido para averiguar si actuó en solitario.

El abogado de la vicepresidenta, Gregorio Dalbón, pedirá a la Justicia argentina que se califique el hecho como “intento de femicidio” en grado de tentativa por uso ilegal de arma de fuego. "Estamos a la espera de que Cristina pueda tranquilizarse en relación con lo que le ha sucedido para poder pedir la calificación de intento de femicidio ante la Justicia", ha dicho en declaraciones al canal de noticias C5N.

El abogado cree que el detenido no habría actuado solo y que el atentado podría haber sido planeado. "Solo no actuó porque hubo hechos preparatorios para el intento de asesinato que no condicionan a hechos que preparó él solo, porque hubo otras personas que estaban al tanto de esta situación".