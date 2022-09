Un hombre ha sido detenido en Buenos Aires tras intentar disparar a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en los alrededores de su domicilio, cuando se celebraba una vigilia en su apoyo, según ha confirmado a la prensa el ministro de Seguridad del país, Aníbal Fernández.

Imágenes tomadas por el canal de televisión C5N han registrado el momento en que una persona saca un arma de fuego frente al rostro de la exmandataria (2007-2015), que no ha sufrido daños físicos.

"Una persona que es indicada por quienes están cerca de él muestra un arma y es detenida por personal de la custodia, lo apartan, se encuentra el arma. Ahora tiene que ser analizada la situación por nuestra gente de científicos para evaluar las huellas y la capacidad y disposición que tenía esta persona", ha dicho el ministro a ese canal.

Según informaron fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad a EFE, efectivos de la Policía Federal Argentina, que se encarga de la custodia de la vicepresidenta, fueron alertados por manifestantes que se encontraban en el lugar de que “un hombre se encontraría armado entre ellos".

"Por tal motivo se lo identificó procediendo a su detención en las calles Juncal y Uruguay (cercanas al domicilio de la vicepresidenta) y se halló un arma a escasos metros del lugar. La situación se encuentra dominada", han asegurado a Efe dichas fuentes. En base a la documentación cotejada por fuentes policiales, la persona detenida es de nacionalidad extranjera que, según medios locales, sería brasileña y tendría 35 años.

El presidente dice que el arma "contaba con cinco balas"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha expresado su condena al "atentado" a la vicepresidenta y ha declarado este viernes como día no laboral para que la sociedad manifieste "en paz" su rechazo a la violencia. En un mensaje por cadena nacional, el mandatario sostuvo que el ataque contra Cristina Fernández es el hecho "más grave que ha sucedido" desde que Argentina retornó a la democracia, en 1983.



"Un hombre apuntó con un arma de fuego en su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma, que contaba con cinco balas, no se disparó pese a haber sido gatillada", ha precisado el jefe de Estado. El presidente ha sostenido que "semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino".

"Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos", ha añadido Alberto Fernández. El jefe de Estado ha asegurado que "los discursos que promueven el odio" engendran violencia. "Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada", ha subrayado.