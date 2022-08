'El sitio de Viena', el enfrentamiento entre Carlos V y Suleimán el Magnífico

Tras conquistar los Cárpatos y dominar Budapest, el ejército otomano de Suleimán el Magnífico (1494-1556), formado por 150.000 jenízaros, llegó a las murallas de Viena el 27 de septiembre de 1529, una ciudad con la que podría dominar las rutas comerciales desde el Danubio hasta el Mar Negro. El archiduque Fernando I (1503-1564), hijo de Felipe el Hermoso y Juana I de Castilla, y hermano de Carlos V, tuvo que defender Viena con solo 17.000 lansquenetes y 700 arcabuceros castellanos. Un fascinante episodio histórico que el guionista Santiaguete Calderón y el dibujante Joan Bor recrean en El sitio de Viena (Cascaborra ediciones).

Preguntamos a Santiaguete por qué es tan importante este primer sitio de Viena para las relaciones de poder entre oriente y occidente. “No nos engañemos, el sitio de Viena que es importante es el segundo, que es donde se inventan los cruasanes (que se crearon con forma de media luna como una mofa a los turcos). De hecho, si vas a Viena, encontrarás super poca información del primer sitio de Viena, porque ellos mismos lo tienen medio olvidado (te lo digo por experiencia) El primero, simplemente es un conflicto de expansionismo. De un lado Suleimán el Magnífico y su sultanato, que durará 100 años, está on Fire, expandiéndose tanto hacia oriente como hacia occidente. Le acaba de salir muy bien una jugada que le ha permitido conquistar los Cárpatos y tiene un pedazo de ejército inmenso movilizado en esa zona, lo lógico es seguir expandiéndose”.

“Por otro lado tenemos a Carlos I (V de Alemania) –añade el guionista-, con lo que aquí llamamos imperio español, pero en el resto del mundo llaman Sacro imperio romano en un punto culminante de una política de herencias y matrimonios concertados que está llegando a un punto donde el territorio Habsburgo es inmenso y como en todo imperio, perder territorios es el inicio del declive. Carlos I no tiene tropas en Viena porque está liado en otros frentes al sur. Está su hermano el archiduque cubriendo las espaldas en esa zona y en cuanto ven lo que se les avecina han de contratar a 17.000 lansquenetes, que se dice pronto, para tener posibilidades ante el gigantesco ejército de Suleimán”.

“Valorando estos datos –concluye el guionista-, yo diría que pasó lo que tenía que pasar cuando dos grandes monarcas expansionistas confluyen en un lugar. Realmente creo que la obsesión de los turcos con Viena viene precisamente por esta derrota. Siempre deseamos aquello que no pudimos conseguir”.

“Nosotros no somos historiadores –añade el dibujante-, así que preferimos centrarnos en que todo lo que salga en el cómic sea verosímil a nivel histórico , para que el lector no tenga la sensación de leer algo con gazapos, o que no se corresponda con la realidad y le saque de la historia constantemente”.

Preguntamos a Joan Bor cómo se ha enfrentado a los grandes personajes históricos del cómic, como Suleimán y Fernando: “En un principio, a mí me llega el relato totalmente escrito y acabado. Mi labor es transcribir todas esas palabras que conforman el guion a viñetas. Y esa es una de las partes más complicadas de mi trabajo, ya que una palabra en el guion, tan simple como ‘sultán’, requiere de una búsqueda previa de información, para que yo pueda hacerme una idea de, no solo como vestiría y como sería físicamente un sultán de esa época, sino también debo deducir qué carácter tendría, para dotar de vida al personaje ”.

Preguntamos a Santiaguete si ha sido complicado separar la historia de la leyenda. “Pues ha sido todo un proceso –confiesa-. Lo primero fue ir allí, a Viena, durante la pandemia, colarme unos días en el piso de unos amigos y comenzar a investigar in situ y hacer contactos con gente de museos, guías, etc... De hecho, es la parte más agradable del proceso de investigación, la parte en la que eres un intrépido viajero y te pasan aventuras. Después ya viene el profundizar y matizar. Yo era mucho de investigación de biblioteca, pero acabé descubriendo que tenían muchas más cosas en los archivos digitales gratuitos de universidades como la de Toronto que en las bibliotecas de por aquí (es muy triste que haya más información sobre la guerra entre Cadells y Nyerros en la universidad de Toronto que en la Biblioteca Nacional de Catalunya)”.

¿Qué habría pasado si hubieran vencido los turcos?

Preguntamos a Santiaguete qué cree que habría pasado si hubieran vencido los turcos: “Que los vieneses hubiesen cambiado sus hábitos de higiene durante unos años. Realmente no soy muy amigo de ese tipo de dramatismo histórico. No creo que las cosas hubiesen cambiado mucho, si el expansionismo otomano no se hubiese frenado en Viena, se hubiese frenado en otro lugar más al Oeste y los imperios van y vienen. No creo que a día de hoy Viena fuese muy diferente, más allá de alguna iglesia menos y alguna mezquita más. En el imperio Habsburgo sí que podría haber cambiado un poco más la cosa, teniendo que destinar más tropas a ese frente y quizás pudiendo permitirse menos frentes de batalla futuros, pero vamos, ningún cambio que hubiese sido relevante a 200 años vista”.

En cuanto a sus proyectos, Santiaguete nos comenta: “Pues con Joan estamos ahí a ver si se nos abren las puertas de Francia, porque hemos visto que tras 2 años de dejarnos los cuernos en una obra como esta, en este país no hay manera de rentabilizar algo así. Hay camioneros que cobran al mes más dinero que el que me puedo llevar yo por este proceso creativo de 2 años”.

“Para que un cómic te salga mínimamente rentable en este mercado deberías hacerlo en 2 meses. Hay mucho autor local que ha tomado ese camino, no es mi estilo. Me gusta darle mimo y cariño a las obras que hago, porque una vez hechas, ya no se pueden cambiar y duran toda la vida. Por eso, para sobrevivir haciendo ese tipo de obras, creo que es necesario picar a puertas donde las cifras puedan garantizar el pago del alquiler, al menos el tiempo que dura el proceso de creación. Lamentablemente eso sucede más allá de los Pirineos y por allí estamos liados viendo qué será lo próximo” –concluye el guionista-.

En cuanto a los proyectos de Joan Bor: “Pues por ahora dejar que esto dé sus frutos y ver a dónde nos lleva. Por lo pronto os podemos avanzar que el cómic saldrá a la venta en Francia entre este año y el que viene. Y a partir de aquí, ¡dibujar más y mejor! Y los más importante, ¡que nos lean!”,