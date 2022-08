En 2014 el director Philippe de Chauveron consiguió uno de los mayores éxitos del cine francés (más de 12 millones de espectadores solo en su país), con la comedia Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?, que contaba la historia de Claude y Marie Verneuil, un matrimonio católico conservador cuyas cuatro hijas se casan con un musulmán, un judío, un chino y un africano, lo que daba lugar a divertidos choques culturales. Un enorme éxito que repitió con la secuela, Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho... ahora? (2019). Y ahora nos llega la tercera entrega: Dios mío, ¿pero qué nos has hecho?, que se estrena este jueves, 18 de agosto, en los cines españoles.

Como ya no quedan hijas por casar, la película se centra ahora en el matrimonio Verneuil, que está a punto de celebrar su 40 aniversario de bodas. Sus hijas deciden organizarles una gran fiesta sorpresa en la casa familiar de Chinon e invitan a Francia a los padres de cada uno de los yernos a pasar allí unos días. Claude y Marie tendrán que acoger bajo su techo a los padres de Rachid, David, Chao y Charles, lo que dará lugar a nuevos y divertidos choques culturales, religiosos, políticos....

Hemos entrevistado en Madrid a Philippe de Chauveron al que hemos preguntado cuál cree que es el secreto del éxito internacional de esta saga: “Creo que la película está muy anclada en la sociedad francesa, pero al mismo tiempo cuenta cosas universales. Aunque su mayor virtud es que hace reír. Y al ser una familia tan numerosa, cada espectador puede reconocerse en alguno de los personajes”.

“En el éxito de las comedias es fundamental el boca a boca -añade-. Si a uno le hace mucha gracia se lo cuenta a los demás y todo el mundo tiene ganas de ir a ver la película”.

“ No quieren repetir escenas –confiesa-, por eso ensayan antes, para meterse en el papel, y luego siempre lo hacen genial a la primera. Es muy fácil trabajar con ellos. No me imaginaría a ningún otro actor o actriz para interpretar a los Verneuil. Desde la primera película pensamos en Christian Clavier para el papel protagonista , desde la escritura del guion. Y cuando se lo enviamos y nos dijo que sí, sabíamos que iba a funcionar”

Al escribir sobre temas tan delicados, le preguntamos si se ponen algunos límites: “Quizá nos pongamos algunos límites inconscientemente, pero en general no lo hemos hecho. No queríamos molestar a nadie, pero también es cierto que la gente suele molestarse por cualquier cosa. Nosotros solo buscamos hacer reír y por eso, cuando algo nos hace gracia, pensamos que a los demás también se lo hará”.

“Después de ocho años, somos casi como una familia de verdad”

Después de trabajar en tres películas, durante ocho años, preguntamos a Philippe cuál es su relación con los actores: “Somos casi como una familia de verdad. Nos hemos hecho bastante íntimos y solemos quedar. Veo mucho a las hijas y también a los yernos”.

Pero… ¿Recuerda cómo surgió la idea para la primera película? “La inspiración me vino de mi propia familia, que también es burguesa, aunque no tenga nada que ver con la de los Verneuil. Pero también hemos tenido dos matrimonios mixtos. Yo estuve casado con una africana y vivimos cosas muy divertidas que han acabado en la película. Tengo que agradecer a mi padre que siempre fue muy abierto para estas cosas. Mi madre es muy religiosa y me inspiré un poco en ella para el personaje de Chantal. Pero no, los Verneuil no son mis padres. Pero tengo un hijo mestizo, así que supongo que eso creará otros problemas”.

“Además –añade-, en 2014 leí un artículo que decía que Francia era el primer país del mundo en matrimonios mixtos. Por eso se me ocurrió reflejar esa realidad de la sociedad francesa”.

“Recuerdo que, cuando estrenamos la primera parte, se me acercó una pareja y me comentó que ellos tenían exactamente la misma familia de la película. ¡Y que era horrible!” (ríe)

Le preguntamos que si piensa que los Verneuil representan a las familias francesas. “Hay cosas que sí y cosas que no. La burguesía de provincias es parecida, pero aunque hay cosas inspiradas en la realidad, la mayoría son ficticias".