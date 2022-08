La manca de gel buida alguns supermercats i provoca problemes d'abastiment a la restauració

És el bé més preuat d'aquest estiu. El gel fa dies que s'esgota de pressa i alguns bars i restaurants estan tenint problemes per abastir-se. En el bar de Santa Ponça 'Nu Market & Coffee', el fan manualment per evitar comprar-ne a fora.

Maria del Pilar Miró, cambrera del local, assegura que no estan tenint problemes perquè "som una botiga que no empram plàstic, llavors nosaltres mateixes feim el gel". Catherine Luna, Gerent del bar 'Sal y Pimienta', comenta que molts venen al seu bar a preguntar si pot vendre gel perquè al supermercat no n'hi ha.

Supermercats, els més afectats Precisament, aquesta mancança on més s'està notant és als supermercats. A un supermercat de Calvià durant la jornada han hagut de reposar dues vegades per excés de demanda. Per això s'han vist obligats a establir restriccions de màxim 5 bosses de gel per persona. La falta d'emmagatzematge habitual durant l'hivern ha provocat que moltes empreses quedin sense provisions. L'elevat cost de despeses com l'electricitat o el petroli, afegit a les atípiques temperatures d'aquest estiu, han obert la capsa de pandora.