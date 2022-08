Por su parte, Katy Ugarte, del partido Perú Libre con el que Castillo llegó a la Presidencia, ha afirmado que el jefe de Estado peruano "viene colaborando en las investigaciones que la Fiscalía ha abierto en su contra" y ha subrayado que "él jamás huiría del país". "Pido a mis colegas no dejarse llevar por el odio ni las teorías irracionales", ha reclamado sin éxito.

Precisamente, Castillo ha acudido a la Fiscalía, donde ha expresado que no forma parte "de ninguna red criminal", según ha aclarado después.

“Reitero que no soy parte de una red criminal y voy a demostrar mi inocencia en cualquier espacio, tal y como se lo dije hoy a la Fiscal de la Nación. A nadie le he robado, a nadie he matado. Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo. #SiempreConElPueblo“